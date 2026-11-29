El seleccionado argentino de rugby disputará este domingo su último compromiso del año frente a Escocia en el estadio de Twickenham, Londres.

El duelo corresponde al Fin de Semana de Finales del Nations Championship y comenzará a las 10.10 de Argentina (13.10 hora local). Será arbitrado por el francés Pierre Brousset, junto a los asistentes Christophe Ridley (Inglaterra) y Luc Ramos (Francia).

Este encuentro representa la revancha del cruce inaugural del torneo disputado el 4 de julio en Córdoba, donde el elenco británico triunfó por 47 a 38. Y marcará la décima presencia en Los Pumas para el tercera línea bahiense Joaquín Moro.

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El jugador formado en el club Argentino, consolidado como amateur en Belgrano Athletic y como profesional en Pampas, se desempeña actualmente en Leicester Tigers de Inglaterra. Allí cumple su segunda temporada.

Su ingreso hoy en lugar de Facundo Isa, quien regresó a Pau, su club en Francia. Pero no será el único cambio dispuesto por el técnico Felipe Contepomi. En el pack de forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger, Pedro Rubiolo ingresará como segunda línea (N°5) por Tomás Lavanini y Juan Martín Scelzo cambiará de posición para desempeñarse como octavo, tras haber actuado como ala (N°7) en París.

En la línea de backs, regresarán Gonzalo García por Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo —quien integrará el banco de suplentes— y Rodrigo Isgró en sustitución de Bautista Delguy. Entre los relevos destaca la presencia de Tobías Wade, jugador proveniente del sistema Pumas 7s y quien podría sumar su primer cap internacional si ingresa al terreno de juego.

Será el último compromiso del año, la última actividad de calendario internacional y para Los Pumas está la necesidad de cerrar 2026 con un triunfo que devuelva algo de confianza de cara a un 2027 con la Copa del Mundo de Australia en el horizonte.

Así formarán hoy Argentina y Escocia:

Los Pumas: 1. Rodrigo Martínez, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Francisco Moreno; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Juan Martín González, 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Gerónimo Prisciantelli. Entrenador, Felipe Contepomi.

Definidores, 16. Facundo Bosch, 17. Joel Sclavi, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Justo Piccardo y 23. Tobías Wade.

Escocia: 1. Rory Sutherland, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae; 4. Gregor Brown y 5. Jonny Gray; 6. Josh Bayliss, 7. Rory Darge (capitán), 8. Magnus Bradbury; 9. Jamie Dobie y 10. Finn Russell; 11. Darcy Graham, 12. Rory Hutchinson, 13. Huw Jones, 14. Kyle Steyn; 15. Blair Kinghorn. Entrenador, Gregor Townsend.

Definidores, 16. Seb Stephen, 17. Nathan McBeth, 18. Zander Fagerson, 19. Max Williamson, 20. Liam McConnell, 21. Ollie Leatherbarrow, 22. George Horne, 23. Tom Jordan.

Otros resultados

La jornada de cruces por posicionamiento comenzó el viernes con la victoria de Italia ante Fiji por 23-21 que le dio el 11º puesto. El XV dirigido por Gonzalo Quesada no contó con el apertura tucumano Domingo Miotti pero sí con el pilar marplatense Iván Nemer, quien ingresó entre los definidores.

Luego de ese partido fue el turno de festejar el 5º lugar para Irlanda, que derrotó a Australia por 38-14.

Ayer se jugaron otros dos encuentros, con triunfos de Gales ante Japón por 40-10 en partido correspondiente al 9º lugar y de Nueva Zelanda ante Inglaterra por 26 a 8 en el duelo por el 3º lugar.

Este domingo, tras la presentación de Los Pumas, se jugará la final del torneo entre Francia-Sudáfrica a las 13.40 (televisará ESPN/Disney+)