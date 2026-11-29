Olimpo recibe esta noche a Douglas Haig, con la chance de meterse en la final de la Reválida del Torneo Federal A, que otorgará una ascenso a la Primera Nacional.

Se medirán desde las 20 en el Roberto Carminatti, por la revancha de la semifinal.

El árbitro del encuentro será el cordobés Matías Billone Carpio.

En la ida igualaron 2 a 2 en Pergamino por lo que al equipo bahiense le alcanzará con otro empate para meterse en el partido decisivo ya que tiene ventaja deportiva.

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Por la otra semi, Cipolletti y Sarmiento de La Banda de La Banda se medirán en la Visera Rionegrina.

El juez principal será el puntaltense Fernando Marcos.

En el primer partido empataron 0 a 0 por lo que otra igualdad le permitirá avanzar al albinegro.

Tras conocerse esta noche los finalistas se definirá cómo se jugará la llave en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

La misma se disputará a partido y revancha y sin ventaja deportiva.

*Los elegidos

Para esta tarde, Carlos Mungo convocó a 21 jugadores, por lo que uno quedará afuera de la lista.

El que se suma con respecto al último encuentro es Leandro Espejo.

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Agustín Stancato, Diego Ramírez y Manuel Vargas.

-Delanteros: Espejo, Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Para la gente

Al igual que en los últimos encuentros, el Club Olimpo impulsó una iniciativa para sus hinchas bajo el lema "El camino es todos juntos".

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Las boleterías del estadio se abrirán a las 14 hasta las 18. A partir de ese horario los tickets se entregarán en la cabina de avenida Colón y 9 de Julio.

Por otra parte, desde la institución informaron que se habilitará de forma parcial la tribuna de calle Chile, con acceso desde la tribuna de O'higgins.

*Casi un clásico

El de hoy será el 16° enfrentamiento entre Olimpo y Douglas Haig, que el año pasado también definieron una llave de eliminación directa.

Tras el empate en la ida en Pergamino, el historial quedó de la siguiente manera: 6 triunfos para el equipo bahiense, 5 para el rojinegro y 5 igualdades.

La última vez Bahía fue triunfo para Douglas por 1 a 0 (ganó la serie por 6 a 0), en lo que significó el primer tanto en el Carminatti (marcado por Santiago Gutiérrez).

*Para cortar la racha

Olimpo tendrá esta tarde su cuarta chance de meterse en una final por el ascenso a la Primera Nacional, desde su descenso al Federal A consumado el 14 de abril de 2019.

Desde su regreso a la tercera categoría del fútbol nacional, el aurinegro estuvo tres veces en semifinales y en dos definió la serie en su cancha.

La primera oportunidad fue en 2022, cuando quedó eliminado ante Villa Mitre, tras perder el clásico por penales (4 a 2), luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

En ese encuentro, Olimpo era dirigido por Carlos Mayor y el tricolor, por el actual entrenador olimpiense Carlos Mungo.

Entre los jugadores que vieron acción aquella tarde dos que repiten hoy son Cristian Amarilla y Diego Ramírez.

La otra vez fue en la edición siguiente, en 2023, cuando Olimpo tropezó con Gimnasia y Tiro de Salta.

Al aurinegro, que le alcanzaba con empatar, cayó por 1 a 0 con tanto de Ezequiel Cérica, quien luego pasó por Villa Mitre.

Amarilla y Ramírez son otra vez los que siguen en el plantel y jugaron aquel día.

Mientras que la última chance fue la más reciente, en la eliminación ante San Martín de Formosa en la actual temporada.

En la semifinal de la Zona Campeonato, el elenco de nuestra ciudad empató 1 a 1 en Bahía y perdió 2 a 0 como visitante, ante el a la postre campeón y primer ascendido.