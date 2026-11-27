Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Mientras mantiene un feroz debate interno en relación a salarios atrasados, una docena de juicios y deudas heredadas de conducciones anteriores, San Lorenzo piensa en el proyecto futbolístico 2027, y el primer paso lo dio renovándole el contrato al entrenador Rubén Darío Insúa.

En medio de un panorama económico sombrío y de una segura y profunda renovación del plantel, el DT le comunicó a la dirigencia los que considera sumar incorporaciones en todas las líneas: pueden ser 6 o 7 empezando por un arquero.

El “Gallego” no dio nombres, pero en las redes sociales, en el transcurso de la semana, se filtró el de Braian Guille, que justamente convirtió dos goles y fue figura en el encuentro que el orientador azulgrana miró por TV: Douglas Haig-Olimpo, por la ida de la semifinal de la Reválida del Federal A.

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Algunos medios partidarios sostienen que desde el entorno de Insúa preguntaron por el 10 aurinegro, al que el próximo 31 de diciembre se le vence el vínculo firmado con el club más allá de que su pase pertenece, en un cien por ciento, a la entidad olimpiense.

“A mi no me llamó nadie, solo escuché comentarios, estoy metido en el partido del domingo (la revancha con Douglas, a las 20 en el Carminatti) y mi único deseo, previo a cerrar el año, es poder ascender con Olimpo”, manifestó, con plena confianza, el “Mago” olavarriense antes de irse a dormir la siesta.

“Mi compromiso con Olimpo es total, estamos a tres partidos del objetivo y en el grupo no se habla de otro tema que no sea el próximo encuentro. Sabemos que podemos”, analizó el “Negro”, el máximo anotador de la campaña con 9 goles (el equipo señaló 30 en la temporada).

Lo dejamos ahí.

Siguiendo con Insúa, en conferencia de prensa, manifestó: “La economía del club no permite tener una visión de ir a buscar lo que no podés conseguir. Tenemos que tener buen ojo y calma. Lo que es seguro es que en el próximo mercado vamos a reforzar el equipo en las tres líneas", proyectó.

El entrenador del Ciclón trazó los lineamientos de lo que pretende para el año próximo: "El objetivo deportivo es que el equipo esté en los playoffs en los dos torneos, que vuelva a clasificar a un certamen internacional y darle mucha importancia a la Copa Argentina. Decirlo es más fácil que concretarlo, pero venimos aceptando ese desafío y lo vamos a hacer".

En realidad, el líder técnico del “Santo” pretende incorporar un arquero, dos centrales, un volante central, un enganche (ahí el apuntado es Guille) y uno o dos delanteros. La dirigencia, en cambio, habla de un mercado austero, con dos o tres refuerzos puntuales.

La hoja de ruta también incluye una fuerte depuración. Entre 15 y 16 jugadores del plantel de Primera podrían dejar el club a fin de año, y entre 10 y 12 juveniles de Reserva, Cuarta y Quinta División podrían sumarse al primer equipo.

Eso sí, la deuda salarial y los juicios condicionan el mercado. Los futbolistas reclamaron atrasos correspondientes a los últimos cuatro meses. Durante una reunión con los dirigentes Juan Manuel Campos y Maximiliano Ferreira, les plantearon que se adeudaban parte de agosto, septiembre y octubre. No hubo una fecha concreta de pago, pero el plantel aceptó retomar los entrenamientos hasta el 4 de diciembre.

La situación económica incluye otros frentes: Un pasivo que, en septiembre de 2026, rondaba los 67 millones de dólares; Inhibiciones que, según el presidente Marcelo Culotta, requerirían alrededor de 700.000 dólares para levantarse y una audiencia judicial fijada para el 30 de noviembre de 2026 por un caso que involucra a Nacho Piatti.

Culotta reconoció que la dirigencia evaluó recurrir a una convocatoria de acreedores para ordenar el pasivo. Cualquier incorporación depende primero de conseguir fondos y regularizar la situación registral.

Los jugadores que podrían salir: en las más encaminadas aparecen Facundo Altamirano, Diego Herazo y Franco Lorenzón, mientras que Rodrigo Auzmendi debe regresar a Querétaro (México) por finalización de préstamo, y el club no afrontaría la opción de compra fijada en 4 millones de dólares.

Otros casos siguen abiertos. Alexis Cuello podría ser transferido si llega una oferta conveniente, y Emiliano Amor perdió terreno en la consideración del entrenador. En cuanto a los juveniles, Ramiro Pedroza, Cristian Gallardo y Branco Salinardi quedarán libres el 31 de diciembre, según un comunicado oficial del club, que además declaró persona no grata al representante Patricio Lombilla.

Como posible refuerzo ofensivo, el club evalúa repatriar a Facundo Bruera, cuyo pase pertenece a San Lorenzo y que hoy está cedido a Barracas Central hasta fines de 2027. La operación requeriría negociar la modificación del préstamo.

En los reportes de multas de noviembre de 2026 aparecen sondeos o intereses por tres futbolistas de Boca Juniors (Agustín Marchesín, Milton Giménez y Nicolás Figal) y evaluaciones sujetas a la situación económica del club.

Insúa, por su parte, se interesó en Ramiro Carrera, actual volante de Lanús, y, por supuesto, Braian Guille, que primero debe ascender con Olimpo.