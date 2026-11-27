Nicolás Russo lanzó un fuerte cuestionamiento al esquema económico del fútbol argentino y apuntó directamente contra los ingresos que reciben los clubes por los derechos de televisación. El presidente de Lanús reclamó que los dirigentes dejen de aceptar las condiciones actuales y se sienten a discutir un nuevo escenario, incluso con la posibilidad de romper los contratos vigentes si no se consiguen mejores condiciones.

“Los dirigentes nos tenemos que poner los pantalones largos y discutir lo que hay que discutir. Si hay que romper un contrato, hay que romperlo”, sostuvo en diálogo con Radio La Red, en una de las definiciones más contundentes de su intervención.

El dirigente puso como ejemplo las diferencias que existen con otros mercados y sorprendió al utilizar al fútbol chileno como referencia. Según señaló, pese a las dificultades que atraviesa ese campeonato, un club chico de Chile cobra un 50% más que una institución argentina por los derechos de televisres por televisión, mientras que un equipo mediano o chico del fútbol español puede recibir unos 53 millones de euros. Una brecha que, desde su mirada, evidencia el escaso reconocimiento económico que tiene el fútbol argentino en relación con otros mercados.

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“Lo que estamos cobrando es una vergüenza”, disparó el titular del Granate, quien consideró que los ingresos actuales no guardan relación con el potencial comercial de una competencia que conserva un importante atractivo internacional.

En ese sentido, defendió el valor del producto futbolístico nacional y cuestionó que esa demanda no se traduzca en mejores recursos para las instituciones.

“Nosotros vendemos fútbol, no vendemos aspirinas. Y el fútbol argentino es requerido en todo el mundo”, afirmó.

El planteo de Russo vuelve a instalar una discusión que atraviesa a los clubes, respecto de cuánto vale realmente el fútbol argentino, quiénes se benefician con su comercialización y qué margen tienen las instituciones para mejorar sus ingresos.