Mauro Brunelli (Huracán) y Martín Carrillo (Bella Vista), cara a cara por la final de la A. Fotos: Archivo-La Nueva.

Huracán y Bella Vista jugarán la final extra del Torneo Clausura de la Primera División "A" del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Tras las postergación, se confirmó que la misma se disputará el próximo miércoles, desde las 19, en el Bruno Lentini.

La partido se llevará a cabo a puertas cerradas, por la sanción que recibió el Globo tras los destrozos en la semifinal ante Libertad.

Si gana el dueño de casa (el mejor de la fase regular) será campeón, ya que también se quedó con el Torneo Apertura.

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Si se impone La Loma (ganador de los playoffs), habrá una final anual en cancha neutral y sólo con público albiverde el siguiente fin de semana.

La postergación, en tanto, obedece a que Huracán disputará este domingo (desde las 20) la final del Torneo Regional Federal Amateur que definirá al campeón de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

*En el ascenso

Olimpo y Comercial jugarán mañana la final anual de la Primera B de la Liga del Sur.

Se medirán desde las 17 en cancha de Liniers.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el campeón se definirá por penales.

El ganador ascenderá a la elite local y el perdedor jugará la Promoción ante Sporting.

La parcialidad del aurinegro ingresará al Doctor Alejandro Pérez por avenida Alem y ocupará la tribuna ubicada sobre calle Trelew.

Mientras que los hinchas del portuario entrarán a la cancha por calle 12 de octubre y se ubicarán en el sector habitualmente local.