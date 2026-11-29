Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Después de tomarnos una pava entera (de esas “gordotas” e inviolables, pesadas, bien de campo, que imponen respeto y que prohíben que haya un termo sobre la mesa) de mates amargos bien calientes, le agradecí por lo valiente que fue para contar públicamente lo que nunca ocultó, pero que lo puso en una ardiente encrucijada donde la salud y las decisiones de vida se cruzaron a altas velocidades por vías preocupantes y dramáticas que iban y venían de la mente al corazón “Era aguantar o morir”.

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Pablo Sebastián Stortini giró sus ojos vidriosos hacia el cielo cada vez que la voz se le quebró, cuando no pudo más lloró y si se olvidaba de algo, ahí estaba ella, su compañera incondicional desde hace 36 años (de casados): Verónica Ferreyra.

“Te juro que nunca la pasé tan mal, pero le puse unos huevos tremendos para superar la angustia, el dolor y que me corten una pierna (la izquierda) cuatro dedos arriba de la rodilla”, fue el disparador de un relato estremecedor que en varios pasajes superó los límites del desgarro y la incomprensión.

Todo comenzó el 15 de mayo, mientras el “Torta”, ex jugador y técnico de Pacífico de Bahía, le daba de comer a los animales en la chacra de su propiedad, en la sección quintas --zona de Cuatreros-- de General Daniel Cerri¸ donde reside y es feliz desde hace 22 años,

“Antes me preguntabas por una fecha y no sabía ni donde estaba parado, hoy, con esto que me pasó, me acuerdo de todo, de lo lindo, de lo feo y de las ganas de vivir que tengo. No cuento esta historia para dar lástima, al contrario, deseo que si a alguien le sucede algo parecido, que sepa que siempre hay una salida, solo hay que tener fe y no dejar de luchar”, fue el mensaje alentador del férreo defensor que supo ser capitán y símbolo del verde en los distintos planteles de Primera que integró (entre 1991 y 2002).

“Ese día, el 15 de mayo, un clavo me perforó la planta del pie y el agujero que me quedó me produjo, además de un importante sangrado, un dolor desesperante. Enseguida fui al hospitalito de Cerri, pero como la lastimadura no cicatrizaba porque soy diabético desde los 41 años (el 1 de agosto cumplió 53) y paciente de alto riesgo (en 2024 le colocaron 3 stents en las arterias principales del corazón) me derivaron al hospital Municipal”, relató quien, en la Liga del Sur, siempre defendió la camiseta de su amado verdolaga.

“El primer médico que me atendió fue Martín Bravo, traumatólogo, quien me sugirió hacer un tratamiento con cefalexina (antibiótico betalactámico de primera generación que elimina bacterias impidiendo la formación de pared celular, actuando, comúnmente, en la reconstrucción de piel y tejidos blandos). Durante un mes y medio estuve tomando una dosis de 2.000 miligramos, mitad a la mañana y mitad a la noche”, avanzó.

“De vuelta en casa, las directivas de los distintos profesionales fueron reposo obligatorio y no hacer movimientos bruscos o violentos con el pie. Cumplí con todo lo que me pidieron, no quería que se agrave el cuadro de la lesión”, prosiguió sin vacilar.

“Antes de que me den el alta, la doctora que me limpiaba y curaba la herida todas las mañanas, solicitó que me realicen un eco doppler, aunque cuando me derivaron a un especialista, miró la pierna y me anticipó que ese estudio no era necesario porque la irrigación era normal, el pulso no se había acelerado y la temperatura de la piel estaba dentro de los parámetros normales”, confesó mientras ajustaba la silla de ruedas al borde de la mesa.

“Como la sangre circulaba bien y no había obstrucciones, me dijo que me quede tranquilo, que iba a cicatrizar, a un ritmo más lento que cualquier paciente normal, pero que iba a cerrar en unos días”, confío esperanzado.

“Me hicieron comprar un zapato ortopédico para no parame descalzo en el piso ni ensuciar la herida, que ya se había extendido a lo largo de la callosidad de los cinco dedos. Yo sentía que en vez de cerrar se agrandaba, hasta que un día amanecí con la pierna inflamada, colorada y con un aspecto bastante feo. Sin esperar a que yo ponga un `pero´, mi señora y Vicky, nuestra hija más chica, me llevaron de “prepo” y volando al Municipal”, narró quien dirigió a Pacífico en tres períodos distintos: de 2017 a 2019, un reemplazo a Gustavo Olea en 2022 y último ciclo en el primer semestre de 2025.

Camino al hospital la imaginación empezó a entrar en el terreno de la preocupación. Una neurosis mezclada de incertidumbre y de ansiedad exigía entender qué es lo que estaba pasando.

“Antes de entrar a la guardia sabía que el proceso iba a ser largo, que no iba a alcanzar solo con antibióticos y cicatrizantes. Cuando la médica me fue a revisar, su reacción fue inmediata: `Por el estado de la pierna te tenés que quedar´, y me derivaron al tercer piso, a la parte nueva, a la sección de pacientes ambulatorios que suelen recibir el alta en menos de 24 horas”, amplió prefiriendo no dar los nombres de los profesionales (tal vez porque fueron muchos y a todos nos los recordaba) que lo atendieron en el proceso ante y post operatorio.

“En ningún momento desarrollaron el cultivo que me tendrían que haber suministrado antes de seguir insistiendo con calmantes y anticoagulantes. Me decían que iba a estar todo bien, pero yo no veía ninguna luz al final del camino”, subrayó sin salirse de un libreto donde, repasando imágenes y detalles, sus fibras más íntimas se volvían a cargar con el veneno del desconsuelo.

--¿Qué sentías?

--Que el curado no avanzaba. A los dos días de estar en esa sala, subió la jefa de la planta baja y me preguntó: “¿Todavía no te vinieron a drenar el pie? No necesité contestarle, se dio cuanta, cuando me sacó la venda, que el pie estaba ampollado, inflamado y que de la herida salía un olor nauseabundo e insoportable.

--Evidentemente la medicación no había surtido el efecto esperado.

--El desmejoramiento era notable. Estuve 7 días en ese sector, cansado, molesto e intranquilo. Un domingo a la noche, cuando me estaba por dormir, escucho a la doctora hablando por teléfono: “Hay que cortarle la pierna”. Se me estremeció el cuerpo, mentalmente quedé en blanco y no pude pegar un ojo ni siquiera de a ratos.

“Al otro día la encaré y le pedí que me repita si lo que había escuchado era verdad. Me miró de lejos, tratando de transmitirme la mayor calma posible: `Tranquilo, porque de acá a que te corten la pierna, si ello llega a suceder, falta una eternidad´. Por más que me explicaran, no podía procesar, mi cabeza estaba en shock”, puntualizó mientras Verónica buscaba alguna foto de sus tesoros más preciados: sus hijos Nicolás (35 años), Agostina (33), Manu (31) y Victoria (28).

Le puedo asegurar que, en ese momento, el silencio era penetrante y atronador en la cocina-comedor de los Stortini.

“Lo que me informó la doctora fue un lunes, al otro día estaban en mi habitación el especialista vascular y el traumatólogo. El cuadro no ofrecía ninguna garantía, la pierna seguía inflamada, drenaba pus a causa de la infección y yo había empezado a levantar mucha fiebre”, aventuró el abuelo de Brunella (14), Jeremías (9), ambos hijos de Agostina, e Isabella (6), de Manu.

“La estaba pasando mal, nunca pensé que se iba a llegar a donde se llegó y, encima, tenía que seguir aguantando pésimas noticias. El traumatólogo me puso en tema sobre el corte, que iba a ser en forma de V desde el dedo gordo hasta el talón, llegando al foco infeccioso, recortando y extirpando ese tejido muerto que ya había tomado un color morado”.

Tomó aire y continúo: “Me dijo que a la herida la iban a dejar abierta para evaluar el progreso de cicatrización. Cuando me hicieron el primer análisis pre quirúrgico, se dieron cuenta de que la infección avanzaba más rápido que todo lo que el grupo de trabajo venía haciendo. Y, después del ´Esto no va a funcionar´ del traumatólogo, la decisión fue cortar arriba del empeine”, resopló el querido “Torta”.

--¿Y?

--Me pasaron a sala 9 y al otro día me intervinieron desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me cortaron desde el dedo índice hasta el tobillo, me dejaron abierto para que drene y con la esperanza de que la piel se vaya reconstruyendo a la par de la cicatrización.

“Como te imaginarás, no funcionó”, declaró con bronca y mordiéndose el labio inferior.

“Al otro día, el traumatólogo llamó a Verónica para avisarle que había que ir más arriba, 4 dedos debajo de la rodilla. La infección seguía avanzando y la única solución era cortar. El dolor, por momentos, me hacía descomponer, me mareaba, así que cuando vino el médico, me enojé y lo barajé mal: ´Haga lo que tenga que hacer, usted es el que sabe, pero no quiero sufrir más´. Estaba entregado”.

--Pero bien de ánimo.

--En ese aspecto 10 puntos, siempre lúcido y al tanto de todo. Habían pasado 8 horas de la operación anterior, pero igual me metieron al quirófano. Me cortaron debajo de la rodilla, todo fue muy rápido y traumático, al menos para mí, porque los que me operaron lo tomaron con cierta normalidad, de un paciente con una pierna menos. Ojo, no los juzgo, son profesionales de la salud, aunque yo viví una odisea de terror. Todavía hoy sigo sin poder creer lo que vi con mis propios ojos.

“Al otro día vino una enfermera a hacer lo que ellos llaman toilette (limpieza de la herida), y te puedo confirmar que fue lo más salvaje y doloroso que experimenté en mi vida. Me pasó un cepillo en la zona lastimada, vi estrellas y pajaritos por todos lados y tuve que morder la almohada para no gritar”.

--¿No te habían anestesiado?

--Sí, de la cintura para abajo, pero percibís todo lo que te hacen. Después, cuando se te pasa el estado de la anestesia, sentís como que un cuchillo entra y sale. Es la muerte en vida, te lo puedo asegurar.

Sin dejar ningún cabo suelto, volvió a retomar el hilo de la conversación.

“La herida seguía supurando, lo que significaba que la infección continuaba. Sin mayores preámbulos, el doctor se me acercó y bajito me confesó: ´Pablo, esto no va, si no agarramos tejido limpio, la infección puede llegar hasta órganos vitales, como los intestinos, y si eso sucede, tal vez no la contemos´. Fue cuando más miedo tuve, aunque mis ganas de vivir me daban la fortaleza necesaria para resistir”, admitió mientras los rayos de luz de una ventana lateral daban de lleno en la frente transpirada del hombre de la casa.

“Cuando me vino a hablar el traumatólogo, salté de la cama, mal, re contra caliente: “Mire doctor, tráigame un revolver para que me pueda pegar un tiro, porque si ustedes no pueden solucionar el problema y cada vez que vienen me traen malas noticias, la próxima vez va a ser para meterme en un cajón”, golpeó con un timbre alto de voz.

--¿Pensaste en quitarte la vida?

--Yyy… la infección no paraba. Trataba de estar bien, de ponerle toda la onda, pero veía que no me ayudaban. Con la cefalexina atacaban a las tres bacterias que estaban haciendo estragos en mi pie, pero solo eliminaba a una. A los 15 días llegó el cultivo, cambiaron la medicación y me empezaron a preparar para ir al quirófano por tercera vez en menos de 24 horas.

“Hay que tener coraje ehhh…. Porque es fácil contarlo pero muy duro vivirlo. Mi señora pidió que me administren anestesia total, pero el cirujano aconsejó: ´No se puede, tiene tres stents, es de alto riesgo, si lo dormimos completo por ahí no resiste´. Yo estaba lúcido, sabía todo lo que sucedía, así que el corte --unos 4 dedos arriba de la rodilla-- fue la solución definitiva”.

--Al menos un alivio.

--Mental, porque después de la intervención me dolía hasta el alma, no pude dormir y sentía como cuchillos clavados de la ingle para abajo.

--¿Sentías como trabajaban en la pierna?

--Es el día de hoy que sigo escuchando el chillido del serrucho, las voces de los doctores y auxiliares y las marcas en el hueso antes del corte. Tenía la boca seca y me dieron nauseas cuando vi que tiraban la pierna a un cesto de residuos patológicos. El quirófano es el infierno, una especie de carnicería sin atención al público. Ojalá nunca más pasé por ahí.

“Jorgito” y el deseo de la prótesis

Antes de seguir, Pablo se dio cuenta de que mi atención se había dispersado. Me había quedado en lo del revólver, ¿por qué lo había dicho si su entereza emocional era por demás tangible a sus ganas de salir adelante?

“Lo de pegarme un tiro se me escapó en un momento de calentura e insensibilidad. Nunca pensé en morir. Cuando llegó la hora de cortar, le manifesté al médico ´Dale, actúa, tengo huevos y estoy dispuesto a aguantar lo que sea´. Iba al quirófano sin temor, entregado pero decidido, a que me corten y a la c… de su madre”, exclamo sin sobreactuar.

“A las horas, cuando recién estaba saliendo del efecto de la anestesia, escuché: ´La infección paró’… Perdón, no puedo seguir”.

Rompió en llanto, miró a Verónica, y el “Dale Gordo, vos sos fuerte” de Manu, que acababa de entrar por la puerta que da al patio, le dio el empuje que necesitaba para recuperar las palabras.

--Los hombres también lloran.

--La primera noche fue muy dolorosa, aunque a mi lado estuvieron familiares y amigos que no me dejaron caer. Mis hijos, Vero, Damián Graf, Pichín Fritz, mis cuñados (Daniel, Martín y Ariel), mucha gente que me demostró que algo bueno dejé en la vida y en el fútbol.

--Eso está más que claro.

--También muy agradecido al Ruso Mink (presidente de Sansinena), a Dámaso Larraburu y al doctor Ibarola. A los chicos del plantel de Pacífico, que cuando vinieron a Cerri colgaron una bandera (“Fuerza Pablo”) transmitiéndome potentes energías.

“Me acordé de una anécdota cuando dirigía a los pibes del verde, que solían rezar antes de entrar a la cancha o se guardaban una estampita con la imagen de una virgen en la media. Yo les repetía: ´Chicos, jugar bien al fútbol depende de ustedes, no de un milagro, si no se esfuerzan, Dios no va a hacer un gol por ustedes’. Podían pedir, no se los impedía, pero les decía ´Piensen que esto es un juego, no es la muerte de nadie, para mejorar hay que practicar, la vida pasa por otro lado, los problemas reales son aquellos que pueden afectar la salud de ustedes o de sur seres queridos´. Creo que lo entendieron”.

--Buen mensaje.

--Por eso, cuando pasó todo esto, no podía traicionar mi forma de pensar y de ver la realidad. Entonces luché, puse la mejor predisposición y me comprometí en salir adelante.

--¿Sin rezarle a nadie?

--Sí, a Jorgito.

--¿Cómo?

--El día que me iban a cortar arriba de la rodilla, me acordé del rosario que tenía arriba de la camioneta. Le pedí a Vicky que lo vaya a buscar y que lo deje colgado en la cabecera de la cama. Lo había traído de Salta, me lo vendió un “chango” humilde que me dijo: “Cuando la esté pasando mal, aférrese a él, aprételo fuerte y pida por la salvación”. Cuando me di vuelta, me gritó: “Me llamo Jorgito y está bendecido”.

“Al otro día me cortaron la pierna y el médico que siempre venía con las malas, esta vez trajo las buenas: ´Gordo, zafaste como loco, en 48 horas te vas a tu casa´. Y acá estoy, con la rodilla cicatrizada y esperando la prótesis. Jorgito era un enviado de fe. Creer o reventar”.

--¿Crees en Dios?

--Creo en mi familia, en la fe que te transmiten los que te quieren ver bien, los que son positivos pese a las adversidades; fueron ellos los que me sacaron de este trance. Los que estuvieron todos los días “Dale, dale, salir de acá depende de vos…”, en esas personas angeladas sí creo. Es más, yo haría lo mismo por ellos.

Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas.

“Mi hermana (Karina), una mujer de fe, se aferró a Dios y murió de cáncer; a mí me podría haber pasado lo mismo, pero aprendí una lección muy importante: siempre hay que dar pelea para encontrar la salida, hasta el final si es necesario”.

“Soy cabrón, quiero que todos sea justo, por eso con el médico discutimos un montón de veces, incluso lo insulté y lo mandé a la… Pero todo era por el momento, jamás pensé en decir ´Listo, hasta acá llegué´. En algún lado está escrito: ´Las peores batallas son para los mejores guerreros´. Es así”.

“Me cortaron una pierna, pero no las ganas de vivir. Al contrario, tengo más ganas que nunca de volver a desenvolverme como una persona normal. Caminando más lento, con una pierna artificial, pero sin depender de nadie Igual, voy solo al baño y con la silla salgo a pescar y a cazar, mis otras pasiones paralelas al fútbol”, dictaminó quien pasó su cumple 53 internado.

“Si alguien pensó ´Pobre Pablo, se debe haber querido matar con lo que le sucedió, que se trague la lengua. Y si me quieren venir a visitar, las puertas de mi casa están abiertas para todos. Me va a hacer bien”, esgrimió el que ascendió con Pacífico en 1994 (el DT era Roberto Vera) y 1998 (con Ariel Cerquetella), además de haber sido campeón del pentagonal de verano ’92-’93.

“Como entrenador del Senior ganamos el Clausura 2024 (el mismo año que tuvo el preinfarto)”, me apuró para que no me olvide.

“Si alguien pasa por lo mismo que yo solo le digo: la vida no es una pierna, es más que eso, y que para seguir siendo parte de este mundo solo sirve estar activo y sin depresión. Yo quise estar bien por mí y mi entorno, enterito y con el mejor ánimo posible. Al menos en mi vida, lo positivo supera ampliamente a lo negativo”, expresó antes de volverse a emocionar.

“La vida es afecto, amor, ganas de sentir por el otro, todo eso que gira alrededor de tu cabeza cuando ves sombras y te ladeas hacia la desconfianza. Siempre hay una salida, y yo tuve la suerte de salir”.

--La prótesis, ¿para cuándo?

--El 15 de diciembre tengo el último control y recibo el alta definitiva. Calculo que ahí me harán los estudios (placas) para ver qué tipo de pierna ortopédica se puede adaptar a mi organismo. El dolor ya pasó y faltan 10 días para que cicatrice al cien por ciento.

“Seguro que ahí mismo tramitaremos la prótesis, así largo las muletas y guardo la silla de ruedas. Sé que no voy a poder saltar ni correr, pero voy a caminar, ¡sabés lo que estoy esperando ese momento!”.

--Veo que te prendiste en la carneada.

--Sí, eso lo sigo haciendo. Y cuando voy a pescar, el Manu me sube a la lancha y me da los remos porque las manos las tengo… (risas).

--Los últimos estudios que te hicieron, ¿cómo dieron?

--Todo bien, sobre todo el electrocardiograma. Estuve al borde de la muerte, lo sé, pero porque al problema, cuando surgió, no se lo trató en tiempo y forma. Por eso se complicó, no por mi forma de pensar o porque me resistí a ir al hospital.

“La familia se organizó para superar esta maldita experiencia. Vero se encargó de mi atención, Victoria era la responsable de los trámites y Manu atendía las necesidades de la granja. Pasaron 6 meses y hoy, pese a que tengo mis días, que por ahí me levanto mareado o desganado, le doy gracias a ellos por no haberme dejado morir”.

--Cuando tengas la prótesis, ¿Qué es lo primero que vas a hacer, además de caminar, claro?

--Bañarme en el mar. Con la prótesis recupero más del 90 por ciento de mi movilidad inferior, aunque ya me dijeron que, como soy yo, voy a necesitar una “todo terreno”, je, je.

“También me tiene mal lo de mi nieto Jeremías, que cada vez que viene a visitarme, me pregunta ´Abuelo, ¿cuándo te vas a poner una pata?´ Me parte el alma, por eso, por esas cosas simples de la vida, quiero estar vivo y poder caminar con él”.

--Brunella te hizo un pedido especial.

--Si, es la que más fuerza hace para que me ponga la prótesis porque quiere que bailemos juntos el vals de sus 15. Mis nietos y mis hijos me iluminan el alma y el corazón.

En una de las paredes que da a la parte delantera de la vivienda, la bandera que le regaló el plantel de Pacífico luce imponente por delante de muebles y cortinados.

“Me llenó de orgullo, les estoy muy agradecido. Aunque quiero que sepan que por ese club voy a estar agradecido de por vida”, indicó quien no hace mucho le donó a la subcomisión de fútbol del verde 70 bolsas de semillas.

“Los momentos más lindos de mi vida los pasé en Pacífico. Y cuando no la pase bien, no fue por el club o por el fútbol, sino por personajes que se enquistaron en la institución, que rotan en los cargos y que le siguen haciendo mal a la entidad. Yo soy hincha de Pacífico, de River y peronista, y eso no lo voy a cambiar nunca”.

--¿Estás a alejado del fútbol de la Liga?

--No, porque mientras Manu siga jugando (hoy en Sansinena) lo voy a seguir yendo a ver. El problema es que no tenemos descendientes futboleros, porque al nieto varón (Jeremías) no le gusta este deporte. ¿Lo podés creer?

--No.

--A los que nos apasiona el fútbol es difícil que lo abandonemos. Siempre estoy ligado a los resultados, a las novedades de los equipos, sigo de cerca lo que sucede en la Liga del Sur. Manu está en Sansinena y aprovecho para reiterarle el agradecimiento a su presidente, quien nos ofreció las instalaciones del club por si queríamos hacer algún evento para recaudar fondos.

--El 15 de diciembre te confirman la prótesis, ¿te ilusionás con volver a dirigir en 2027?

--Pero si me llamaban iba en silla de ruedas. Nunca voy a dejar de tener ganas. Muchos jugadores dejan la actividad y se convierten en técnicos, pero no todos los que tenían capacidad o condiciones con la pelota en los pies las tienen para estar al frente de un grupo como entrenador o formador.

“Estoy de acuerdo que los técnicos estudien y se formen para poder recibirse, aunque hay que entender que para dirigir necesitás mucho más que un carnet habilitante”.

--¿Te molesta que insulten a Manu en las canchas de la Liga del Sur?

--Me pone loco que lo puteen los de Pacífico cuando van a Cerri. Algunos hinchas no tienen memoria, o no se quieren acordar lo que uno hizo y dio por ese club. Mejor sería callar y recordar un poco más. Entre seguidores, dirigentes y allegados, muchos son agradecidos, pero a otros no les importa en absoluto quien fue o qué hizo Pablo Stortini.

“En 2018 tuve la suerte de dirigir a un equipo de chicos del club que ingresó a los playoffs del unificado dejando a afuera a Sansinena, Huracán, Libertad y Liniers, que tenían más poderío que nosotros”, resaltó el central que disputó 102 cotejos en el verde, aportó 5 goles y fue expulsado en 11 ocasiones. Participó de 10 campeonatos Oficiales en la Liga (8 Promocionales y 2 de la A), siempre en Pacifico.

--Debutaste en Primera en 1991 y te retiraste en 2002, aunque en 1996 y 1999 no defendiste la camiseta de Pacífico ni de la ningún otro elenco liguista. ¿Te fuiste a la zona?

--Sí, en ambas ocasiones a Atlético Saavedra. En 1998 ascendimos y tuve toda la intención de jugar en la A, pero trajeron un equipo nuevo y no me quedó otra que irme. En Saavedra me pagaban bien, 800 pesos por partido, jugaba de delantero, hacia goles y me valoraban un montón, pero yo quería ser feliz en mi club y no me dejaron.

A modo de anécdota

“Cuando estaba internado, al lado mío había un chico de 16 años, muy humilde, Jeremías, que había tenido un accidente con la moto y se le había partido una pierna no sé en cuántas partes. Los clavos que le habían puesto le produjeron infección y se había bajoneado. Con el inflador anímico le pedí que esté tranquilo, que no piense en el más allá y que salir dependía de su fe y su motivación. Me miró y me comentó: ´Ni mi papá me dijo lo que usted me está diciendo; gracias´. Pensó en salvarse y se salvó”.

Gracias “Torta”