Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

“Con medio kilo más puedo conseguir un récord mundial”.

La frase de Mariano Miravalles resume buena parte de la motivación con la que el bahiense cerró su última participación internacional. Después de competir una vez más en Las Vegas, Estados Unidos, regresó con una medalla de oro y un nuevo desafío en el horizonte, habida ceunta que el año próximo cambiará de categoría y tendrá la posibilidad de alcanzar una marca mundial.

Miravalles fue uno de los tres representantes argentinos que se consagraron campeones en el certamen de powerlifting disputado en la ciudad estadounidense. Junto a él estuvieron Diana Vallinotto, nacida en Carhué, y Gabriel Legurguro, oriundo de Jujuy. Los tres viven actualmente en Bahía Blanca y compartieron una experiencia que terminó con una cosecha de diez medallas.

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Para Mariano, que lleva varios mundiales disputados en Estados Unidos, la competencia tuvo un condimento especial. No solamente por el resultado, sino también por la manera en que se definió su categoría. En la modalidad push-pull, que combina banco plano y peso muerto, levantó 265 kilos y debió esperar hasta el último intento de uno de sus rivales estadounidenses para saber si se quedaba con el primer puesto.

“Hasta el último tiro no sabía si ganaba o no. Había uno que pidió dos kilos y medio más que yo y lo falló. Ahí le gané, porque si no quedaba segundo”, relató.

El bahiense compitió en la categoría Máster 1, destinada a deportistas de entre 40 y 47 años, con un peso corporal de 88 kilos. Su registro de 265 kilos le permitió quedarse con el primer lugar, aunque reconoció que el comienzo no fue el esperado.

“En el primer intento fallé por una cuestión técnica. Tuve que repetir en el segundo y el tercero lo hice mejor. Cuando fallás un intento es como que se te desarma el camino que habías preparado y tenés que buscar un plan B”, explicó.

En este deporte, aclaró, no alcanza solamente con tener fuerza. La técnica, la estrategia y la manera de administrar los intentos pueden resultar determinantes. Incluso, un levantamiento que parece válido para el competidor puede terminar siendo anulado por los jueces si no cumple con las condiciones reglamentarias.

La participación de Gabriel fue una de las grandes sorpresas para el equipo bahiense. Se trataba de su primer mundial y, aunque Miravalles confiaba en sus posibilidades, no imaginaba que pudiera alcanzar el máximo escalón del podio.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil que sacara el primer puesto. El segundo o el tercero era factible, pero que saliera campeón fue una sorpresa. Se dieron un montón de factores y fue una revelación para todos nosotros”, contó.

Gabriel comenzó a entrenar powerlifting antes de la pandemia y, desde 2021, profundizó su preparación con participaciones en torneos argentinos, locales y regionales. El viaje a Las Vegas fue el resultado de varios años de trabajo y de un esfuerzo económico compartido.

En el caso de Diana, la exigencia estuvo también fuera de la plataforma. Compitió en la categoría de hasta 48 kilos y participó tanto en Máster como en Open, una división que reúne a deportistas de entre 23 y 35 años.

La preparación para dar el peso fue uno de los momentos de mayor tensión.

“El día anterior estaba complicada, tenía que bajar un kilo y medio o dos. Se cuidó con la comida y con el líquido, estaba nerviosa al máximo. Ella es súper profesional y muy exigente consigo misma”, describió Mariano.

Su rendimiento volvió a confirmar el nivel internacional que tiene la atleta. Según su entrenador, Diana se encuentra entre las cuatro o cinco mujeres más fuertes del mundo dentro de su especialidad, si se tiene en cuenta la relación entre el peso corporal y los kilos levantados.

“Por ahí levanta 160 kilos, pero pesa 47. En el coeficiente entre peso corporal y peso levantado es una locura lo que hace: levanta más de tres veces su propio peso”, destacó.

También resaltó la dedicación con la que sostiene su preparación, sin dejar de lado su actividad laboral como contadora. Tiene nutricionista, cuida la alimentación, el entrenamiento cardiovascular y la suplementación.

“Es más profesional que muchos deportistas que tienen un deporte profesional. Se lo toma de una manera muy exigente. A veces hasta lo sufre, porque es muy detallista con ella misma”, señaló.

Un deporte que exige un gran esfuerzo económico

Detrás de los resultados hay una realidad que Miravalles no dejó de remarcar y es que el powerlifting es una disciplina amateur y los deportistas deben afrontar prácticamente todos los gastos para poder competir en el exterior.

Entre pasajes de avión, hotel, comidas, inscripción y estadía, un viaje de estas características demanda alrededor de 3.000 dólares por persona.

“Hay veces que vos estás preparado para irte, pero la plata no la tenés y no podés ir. Tengo muchos atletas acá en el gimnasio que tienen buenas marcas, pero lamentablemente no pueden viajar por una cuestión económica. A veces se les complica hasta ir a un torneo en Córdoba por el trabajo”, explicó.

En Las Vegas, los argentinos tuvieron una consideración especial por parte de la organización, ya que pagaron aproximadamente la mitad de la inscripción que los competidores estadounidenses. También accedieron a tarifas diferenciales en los hoteles por llegar desde otro país.

El certamen se extendió durante cinco días y contó con representantes de distintas partes del mundo, entre ellos brasileños, mexicanos y peruanos. Estados Unidos, como anfitrión, presentó una delegación numerosa, con competidores que en algunos casos representan a sus propios estados.

Para Miravalles, que ya estuvo seis veces en Las Vegas y también compitió en Reno, el torneo volvió a ofrecer un nivel de organización destacado y escenarios imponentes.

Esta vez, además, los tres representantes argentinos pudieron reservar un tiempo para conocer uno de los atractivos naturales más impactantes de la región: el Gran Cañón del Colorado.

“Fuimos los tres a una excursión. Es imponente, muy imponente. Eestuvimos en la zona de la herradura, que tiene una plataforma transparente; si sufrís de vértigo no la hacés”, recordó.

La estadía coincidió, además, con el movimiento generado por la Fórmula 1 en Las Vegas, lo que modificó el ritmo habitual de la ciudad.

26 años de trabajo en Bahía y un nuevo objetivo

Más allá de su trayectoria como competidor, Miravalles también cumple un papel central como entrenador. Hace 26 años que tiene su gimnasio en Las Heras 571, casi Corrientes, donde comenzó a trabajar cuando cursaba el segundo año del profesorado de Educación Física. Tenía apenas 19 años.

Desde ese lugar acompaña a deportistas que buscan desarrollarse en el powerlifting y a personas que se acercan con objetivos muy diferentes. De hecho, uno de los aspectos en los que más se especializa actualmente es el entrenamiento de fuerza para mayores de 40 años y adultos mayores de 75.

“Yo no hablo solamente de competencia, sino de la fuerza para la vida cotidiana. Es lo que te ayuda a la longevidad, a estar fuerte físicamente y ser funcional. La idea es que puedas seguir activo”, explicó.

En ese sentido, planteó que muchas personas pierden masa muscular y capacidad física cuando dejan de trabajar o se jubilan y reducen considerablemente su actividad.

Por eso, considera importante perderle el miedo al entrenamiento de fuerza.

“La gente piensa que tiene que levantar mil kilos. No, no es fuerza bruta, es un trabajo bien aplicado donde un movimiento te cueste y notes que vas progresando. Es fuerza para la vida cotidiana”, remarcó.

En cuanto a su futuro deportivo, el próximo año tendrá un incentivo especial, ya que pasará a la categoría Máster 2 y el récord mundial de esa división es de 265 kilos, exactamente la marca que consiguió en Las Vegas.

“Con medio kilo más meto el récord mundial de Máster 2. Siempre te queda algo por buscar y eso te mantiene enganchado”, finalizó.