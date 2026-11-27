Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

A 19 meses del inicio de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, la Argentina consiguió este jueves su primera plaza gracias a la consagración del santafecino Alexis Eberhardt en tiro.

El nacido en San Carlos se quedó con la medalla de oro en la final masculina de rifle de aire a 10 metros en el XV Campeonato de las Américas de Lima, Perú, que finalizará el próximo martes.

Eberhardt sumó 247.5 puntos y finalizó por encima de los mexicanos Edson Ramírez (246.2) y Carlos Quezada Márquez (225.3) —que fueron plata y bronce, respectivamente— y logró el cupo para nuestro país.

Alexis cuenta con antecedentes olímpicos, ya que asistió a Tokio 2020. Allí, finalizó 33º en rifle de aire 10 m, 27º en la competencia mixta y 34º en rifle tres posiciones 50 m.

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No obstante, las plazas pertenecen a los Comités Olímpicos Nacionales, no a los tiradores de forma individual, por lo que el atleta que la ocupará será elegido más adelante por el Comité Olímpico Argentino y la Federación Argentina de Tiro. Los tiradores deberán alcanzar la Puntuación Mínima de Clasificación (MQS) en su prueba para ser elegibles.

El currículum de Eberhardt también comprende dos Juegos Panamericanos.

En Santiago 2023, alcanzó el 5º puesto en rifle 3x20, el 6º en equipo mixto rifle de aire, y el 6º en rifle de aire 10 m. Mientras que en Lima 2019 fue 4º en 50 m rifle tres posiciones, el 4º en 10 m rifle de aire y el 13º en rifle de aire equipo mixto.

Además, acudió a tres Juegos Suramericanos, incluidos los recientes en Santa Fe 2026.

Allí, fue medalla de oro en 50 m rifle tres posiciones; bronce en 10 m rifle de aire y 4º en 10 m rifle de aire mixto. En Asunción 2022 fue medalla de oro en 50 m rifle tres posiciones y medalla de plata en rifle de aire 10 m. Y en Cochabamba 2018 también fue medalla de oro en rifle de aire 10 m, oro en rifle de aire 10 m mixto y oro en rifle tres posiciones 50 m.

Eberhardt también ganó la medalla de bronce en la prueba de rifle tres posiciones a 50 metros (341.4 puntos).

Además, obtuvo la de bronce junto a Julián Gutiérrez y Bruno Álvarez en la prueba por equipos de rifle de aire 10 metros (1855.9 puntos) y la de plata, con Marcelo Zoccali y Julián Gutiérrez, en la prueba por equipos de rifle tres posiciones a 50 metros (1729-69x puntos).

Por su parte, la cuatro veces olímpica Fernanda Russo ganó la medalla de bronce en la prueba de rifle de aire a 10 metros (226.1 puntos).

La delegación argentina en Lima está integrada por 21 tiradores: Bruno Álvarez, Salma Antorena, Morena de la Fuente, Alexis Eberhardt, Amelia Fournel, Nicolás Gogorza, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo, Lola Sánchez, Marcelo Zoccali Albizu, Germán Koukas, Victoria Luna Avellaneda, Matías Martinho, Josefina Mella, Luciano Quinteros, Joaquín Cisneros, Federico Gil, Mara Kucharski, Federico martín Ruiz, Pedro Núñez de Arco y Ariel Romero.

Los Juegos del espectáculo

Se espera una megacompetencia con 36 deportes y 51 disciplinas repartidas en 49 sedes y 18 zonas de la región de Los Ángeles y Oklahoma City. La Ceremonia de Apertura se celebrará el 14 de julio y la de Clausura tendrá lugar el 30 de julio, aunque ya el lunes 10 habrá actividad (fútbol).

Las novedades en el calendario incluyen el regreso del triatlón como primer evento de medalla, como sucediera en Sídney 2000, con la competencia femenina a realizarse en Venice Beach.

Además, habrá un intercambio histórico: el atletismo se celebrará durante la primera semana, mientras que la natación será en la segunda. Como consecuencia, ya el primer día de competencia se realizará la final de los 100 metros femenina y, al día siguiente, la definición masculina como para arrancar con todo.

Entre las novedades que tendrán los próximos Juegos, regresarán el béisbol y el sóftbol al programa olímpico, presentes en Tokio 2020 y ausentes en París 2024. También volverá el críquet, tras haber formado parte de París 1900, y el lacrosse, que estuvo presente por última vez en Londres 1908. Asimismo, LA28 tendrá además el debut del flag football (fútbol bandera) y el squash.

Mientras que se sumarán seis nuevos eventos mixtos: tiro con arco compuesto por equipos mixtos; el relevo mixto 4x100 m en atletismo; el evento de gimnasia artística por equipos mixtos; el doble mixto en remo costero; la competencia de golf por equipos mixtos; y el evento por equipos mixtos de tenis de mesa.

En resumen, habrá: atletismo, bádminton, básquetbol, básquet 3x3, balonmano, béisbol, boxeo, ciclismo (BMX Freestyle, BMX Racing, montaña, pista, ruta), clavados, críquet, ecuestre, escalada, esgrima, flag football, fútbol, gimnasia (artística, rítmica, trampolín), golf, halterofilia, hockey, judo, lacrosse, lucha, natación (carreras, artística, aguas abiertas, polo acuático), pentatlón moderno, remo (convencional, coastal), rugby 7, skateboarding, canotaje (slalom, velocidad), sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y vóleibol (sala, playa).

En LA28, el tiro se desarrollará en dos escenarios: el Long Beach Target Shooting Hall y el Whittier Narrows Clay Shooting Center.

El primero, está ubicado dentro del Centro de Convenciones de Long Beach, que fue sede de la competencia de Esgrima durante los Juegos de 1984. Situado en el corazón del pintoresco paseo marítimo del centro de Long Beach, ofrece vistas costeras panorámicas y un acceso cercano a muchas otras sedes de los Juegos en la Zona de Long Beach.

Mientras que el Whittier Narrows Clay es uno de los principales campos de tiro de escopeta del sur de California. Este extenso y abierto recinto está rodeado por el paisaje de la Zona Recreativa Whittier Narrows y en 2028 ofrecerá un fondo increíble para las emocionantes competencias de tiro con escopeta.

La disciplina se llevará a cabo del sábado 15 al lunes 24 de julio.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos (Biobío, Chile)

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)