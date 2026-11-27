Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Comenzará este fin de semana la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de Seven, cuyo recorrido tiene previsto nueve estapas y un premio extraordinario: cuatro cupos para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La acción para Los Pumas 7s dará inicio en Dubái, entre sábado y domingo, como parte del grupo A. Allí, se medirán ante Sudáfrica (4:52 de nuestro país), Estados Unidos (7:33) y Australia (12:16) durante la primera jornada.

El seleccionado argentino volverá a contar con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, quien acumula 78 etapas y 392 partidos en Circuito constituyéndose en el jugador con más experiencia del plantel.

Asimismo, se destaca la convocatoria de Luca Juliano, jugador de La Plata que podrá tener su debut absoluto con la camiseta de Los Pumas 7s. A su vez, Francisco Calello, jugador de San Cirano, que si bien ya debutó en el reciente Sudamericano de Córdoba, podrá tener su bautismo en el Circuito Mundial. Mientras que no fue tenido en cuenta por lesión el rosarino Pedro de Haro.

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En ese sentido, los citados por Santiago Gómez Cora fueron

A continuación, los convocados para Dubái y Ciudad del Cabo: Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld, Santino Zangara y Santiago Álvarez Fourcade.

Mare y los capitanes en Dubái

Al igual que en 2025/26, el Circuito tendrá seis etapas de temporada regular y tres de finales (SVNS World Championship). Los primeros seis torneos se disputarán con los ocho mejores equipos, mientras que a los tres eventos decisivos se sumarán los cuatro mejores seleccionados del SVNS 2 para alcanzar la cifra de 12 equipos. El equipo que más puntos sume en los tres torneos finales será el gran campeón.

Además, los primeros cuatro equipos de la tabla del SVNS World Championship, excluyendo al país anfitrión (Estados Unidos), asegurarán cada uno una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Circuito Mundial de Seven 2026/27

SVNS Series

28 y 29 de noviembre de 2026 - Dubái

5 y 6 de diciembre de 2026 - Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero de 2027 - Singapur

6 y 7 de febrero de 2027 - Perth

6 y 7 de marzo de 2027 - Vancouver

13 y 14 de marzo de 2027 - Nueva York

SVNS World Championship

9 al 11 de abril de 2027 - Hong Kong

21 al 23 de mayo de 2027 - Valladolid

28 al 30 de mayo de 2027 - Bordeaux

LA28, el gran objetivo

Según explica el documento oficial de LA28 sobre el sistema de clasificación, el rugby seven masculino se disputará con doce equipos y, como señalamos más arriba, cuatro saldrán del Circuito Mundial.

"Los cuatro equipos mejores clasificados (excluyendo a Estados Unidos, el local) en la clasificación final del Rugby SVNS 2027 obtendrán una plaza para su país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Campeonato Mundial constará de tres torneos, que comenzarán en abril y finalizarán en mayo de 2027", señala.

Las plazas restantes se asignarán a través de otros torneos clasificatorios olímpicos, cuyo detalles se darán a conocer más adelante.

Se estima que habrá campeonatos continentales en el segundo semestre de 2027 que otorgarán una plaza para África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica.

Mientras que el cupo restante se definiría con un Torneo de Repechaje Olímpico en el que competirán ocho seleccionados (uno de cada una de las regiones antes mencionadas, más otros dos) determinadas por el ránking mundial, en junio de 2028.