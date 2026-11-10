Siete países lucharán por ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Venció el plazo para que países de todo el mundo se postulen para albergar la edición 2036 de los Juegos Olímpicos.

En ese sentido, serán siete los candidatos a quedarse con el evento que le sucederá a Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Se trata de Alemania, Hungría, India, Qatar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía.

"Esta será la primera edición de los Juegos Olímpicos cuya sede se elija bajo los cambios introducidos en el marco de la iniciativa "Preparados para el futuro" (Fit for the Future). El gran interés por albergar los Juegos Olímpicos de 2036 demuestra que países de todo el mundo reconocen el valor social y económico duradero que los Juegos pueden aportar a las comunidades locales. Seguiremos trabajando estrechamente con las siete partes interesadas para apoyarles en el desarrollo de sus proyectos", indicó Kolinda Grabar-Kitarović, miembro del COI y presidenta de la Comisión de Futuras Sedes de los Juegos Olímpicos.

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En líneas generales, Fit for the Future busca mantener a los atletas en el centro, proteger lo que hace que los Juegos sean tan especiales, reducir la complejidad, aprovechar al máximo las sedes existentes y temporales, y garantizar que los Juegos generen beneficios duraderos para sus anfitriones.

Se establecerá un calendario más claro y una progresión más gradual a través de las distintas etapas de diálogo. Así, los posibles anfitriones tendrán una mayor claridad sobre lo que se espera de ellos y cuándo, mientras que los miembros del COI participarán desde una fase más temprana.

A partir de 2027, los proyectos preseleccionados entrarán en una fase de "diálogo estratégico" (Strategic Dialogue), antes de que el grupo se reduzca aún más hacia un "diálogo específico" (Targeted Dialogue).

El "diálogo continuo" es una oportunidad flexible y sin compromisos para que las partes interesadas exploren y perfeccionen sus proyectos con el apoyo personalizado del COI, sin necesidad de presentar una propuesta formal ante el organismo ni de especificar una edición concreta de los Juegos.

El "diálogo estratégico" conlleva una evaluación más detallada, visitas a las sedes, la presentación de una propuesta inicial y la entrega de garantías fundamentales. El COI ofrecerá un apoyo técnico reforzado y colaborará con las partes interesadas para optimizar sus proyectos. La Comisión para las Futuras Sedes supervisará el proceso, realizará visitas a las regiones propuestas como sedes y elaborará un informe.

Para los Juegos Olímpicos de 2036, el "diálogo estratégico" se desarrollará desde marzo de 2027 hasta finales de 2028, mientras que el "diálogo específico" constituye la etapa final de evaluación, en la que participan un número selecto de sedes preferentes, las cuales deberán presentar una propuesta definitiva y un conjunto completo de garantías. Este diálogo culminará con la elección de la sede en 2029.

Asimismo, a través de sus Comités Olímpicos Nacionales, cada uno de los países manifestó dónde llevaría a cabo los Juegos en caso de ganar.

Así, Alemania eligió a Múnich (sede en 1972), Hungría a Budapest, India a Ahmedabad, Qatar a Doha, la República de Corea a Seúl (sede en 1988), Sudáfrica a Durban y Turquía a Estambul.

Todas las sedes de los Juegos Olímpicos

I - Atenas 1896

II - París 1900

III - San Luis 1904

IV - Londres 1908

V - Estocolmo 1912

VI - Berlín 1916 (suspendidos)

VII - Amberes 1920

VIII - París 1924

IX - Ámsterdam 1928

X - Los Ángeles 1932

XI - Berlín 1936

XII - Helsinki 1940 (suspendidos)

XIII - Londres 1944 (suspendidos)

XIV - Londres 1948

XV - Helsinki 1952

XVI - Melbourne 1956

XVII - Roma 1960

XVIII - Tokio 1964

XIX - México 1968

XX - Múnich 1972

XXI - Montreal 1976

XXII - Moscú 1980

XXIII - Los Ángeles 1984

XXIV - Seúl 1988

XXV - Barcelona 1992

XXVI - Atlanta 1996

XXVII - Sídney 2000

XXVIII - Atenas 2004

XXIX - Beijing 2008

XXX - Londres 2012

XXXI - Río 2016

XXXII - Tokio 2020 (en 2021)

XXXIII - París 2024

XXXIV - Los Ángeles 2028

XXXV - Brisbane 2032

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)