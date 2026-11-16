Mirá quiénes fueron los mejores de la Copa Palihue "La Nueva."

Culminó ayer la Copa Palihue de golf, auspiciada por La Nueva., que celebró este último fin de semana su edición número 85 y, además, fue clasificatoria al Campeonato del Club que se disputará entre viernes y domingo.

La competencia que se desarrolló en los links de la institución bahiense se jugó bajo la modalidad medal play a 36 hoyos y no 54 como estaba estipulado. Esto se debió a que el viernes se suspendió la actividad por el alerta meteorológica.

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En la rama masculina el campeón resultó Sebastián Amengual, quien cerró con 136 de score, tras dos rondas de un neto de 69 golpes.

Mientras que entre las Damas, la ganadora fue Adolfina Fackeldey, con un score de 132. Los primeros 16 hoyos los hizo con un neto de 69 y la segunda rueda, con 63.

Adolfina Fackeldey y Sebastián Amengual, los campeones de la Copa Palihue.

Además, en Caballeros veteranos el campeón fue Marcelo Giamperi, con un score de 145.

En tanto en Damas veteranas, Patricia Sahores, con un neto de 158, fue la más destacada.

En Menores los mejores fueron Manuel Zubizarreta (146) y Adolfina Fackeldey (146).