Estrella, L.N. Alem, Bahiense del Norte y Pacífico van por el pase a semis en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la posibilidad de acceder a semifinales hoy mismo saldrán a jugar Estrella, Leandro N. Alem, Bahiense del Norte y Pacífico, si logran ganar los segundos partidos de las series -al mejor de tres- correspondientes a los cuartos de final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

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Los cuatro partidos comenzarán a las 21, con Estrella (1º) visitando a Liniers (8º) y Bahiense del Norte (3º) siendo huésped de Villa Mitre (6º), mientras que Leandro N. Alem (7º) recibirá a Napostá (2º), lo mismo que hará Pacífico (5º) con Pueyrredón (4º).

Permanencia

En tanto, también por la LBB Oro, aunque en este caso jugando la permanencia, Independiente (12º)-Barrio Hospital (11º) se enfrentarán en el Raúl y Néstor Barral, tras la victoria inicial de Barrio.

Liniers (0)-Estrella (1)

El triunfo de Liniers en el segundo play-in fue el único en los últimos cinco partidos, y en esas cuatro derrotas fue disminuyendo su puntuación: 78 a Alem, 68 a Pueyrredón, 65 a L.N. Alem y 64 a Estrella.

Su rendimiento estuvo partido en el segundo tramo, porque en los primeros seis partidos ganó cinco y en los restantes ocho se impuso en dos.

Estrella, por su parte, de visitante ganó siete partidos y perdió cinco (dos en sus últimas salidas de la fase regular).

Hasta el momento se impuso en las tres oportunidades que se enfrentaron.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Néstor Schernenco.

Novedades: en el albinegro están todos en condiciones, mientras que en el auriazul evaluarán hoy la evolución de Matías Specogna, con un cuadro febril, y Agustín Kucan tiene pubalgia, aunque podría cambiarse.

Historial

Ganador Cancha

Estrella: 77-66 Liniers (primer tramo)

Estrella: 85-80 Estrella (segundo tramo)

Estrella: 73-64 Estrella (J1 cuartos)

L.N. Alem (1)-Napostá (0)

L.N. Alem es el equipo de mejor racha, con seis victorias y viene de convertir 82 puntos en sus últimas dos presentaciones (ambas de visita).

En el historial contra Napostá tiene desventaja: 4 a 2.

Napostá, por su parte, perdió el primer partido en tres de las cuatro series de playoffs (incluyendo el actual) y las tres que pasaron logró ganarlas.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y⁩ Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local retorna Matías Such (recuperado de la operación de apendicitis) y la visita no registra bajas.

Historial

Ganador Cancha

Napostá: 67-59 L.N. Alem (primer tramo)

Napostá: 80-63 Napostá (J1 semis)

L.N. Alem: 97-92 (86-86) L.N. Alem (J2 semis)

Napostá: 88-84 Napostá (J3 semis)

Napostá: 91-89 Napostá (segundo tramo)

L.N. Alem: 82-77 Napostá (J1 cuartos)

Villa Mitre (0)-Bahiense (1)

Villa Mitre aún no pudo ganarle a Bahiense, en cinco oportunidades que se enfrentaron, y la última derrota fue la más abultada (-23).

La Villa, a la vez, ganó dos partidos en las últimas seis presentaciones y tres de cinco como local en el segundo tramo.

Bahiense, por su parte, viene intercalando triunfos y derrotas en las últimas cinco presentaciones, incluyendo tres victorias de local y dos caídas de visita.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera.

Novedades: en el local hoy por la mañana definirán si incluyen a Javier Bollo (recibió un pisotón en el primer juego), aunque estuvo haciendo kinesiología y lanzamientos, mostrando mejoría. La visita, en tanto, está completa.

Historial

Ganador Cancha

Bahiense: 84-74 (69-69) Villa Mitre (primer tramo)

Bahiense: 85-81 Bahiense (J1 cuartos)

Bahiense: 72-62 Villa Mitre (J2 cuartos)

Bahiense: 73-68 Bahiense (segundo tramo)

Bahiense: 95-72 Bahiense (J1 cuartos)

Pacífico (1)-Pueyrredón (0)

Pacífico ganó cinco (tres de local) de sus últimos seis partidos, en los cuales, ofensivamente fue disminuyendo la cantidad de puntos: 113, 112, 109, 83, 82 y 80.

Pueyrredón, por su parte, hasta la fecha seis del segundo tramo sumó cinco victorias, y las seis presentaciones siguientes consiguió dos triunfos y cuatro derrotas.

De todos modos, ya sabe lo que es ganar en el William Harding Green.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: en el verde falta únicamente Santiago Loos, como viene sucediendo, a raíz de la fractura de escafoides. Y en Pueyrredón, la resonancia que le realizaron a Alejo Agulló determinó rotura de ligamentos, por lo tanto es baja definitiva.

Historial

Ganador Cancha

Pueyrredón: 87-69 Pueyrredón (primer tramo)

Pueyrredón: 82-59 Pacífico (segundo tramo)

Pacífico: 80-71 Pueyrredón (J1 cuartos)

Independiente (0)-Barrio Hospital (1)

Por la serie permanencia, al mejor de cinco, Independiente (0) y Barrio Hospital (1) se enfrentarán en el Raúl y Néstor Barral, a las 21, arbitraje de Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Marcelo⁩ Gordillo.

En el primer partido se impuso Barrio Hospital, 85 a 81 y de esta manera repitió lo hecho en los dos enfrentamientos previos, en fase regular, ganando 94-75 en el primer tramo de local y 90-84 en el segundo, en el mismo escenario donde se juega esta noche.

Es decir que hasta el momento el viola no pudo vencerlo, por lo tanto otra derrota lo dejaría en una situación límite e incómoda.

Para hoy los locales están completos, sin contemplar la ausencia del lesionado Luciano Figueroa, ya desde hace tiempo afuera, mientras que la visita no cuenta con Joaquín Godio, quien recibió cuatro fechas de suspensión.