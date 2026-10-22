Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Argentina llegó a Dakar 2026 con una historia que incluía 49 medallas en las tres ediciones disputadas de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Y con la lograda este mediodía en el futsal masculino, sumó otras seis para una cosecha que tuvo su punto más alto en 2018, cuando fue local en Buenos Aires.

El recorrido comenzó en Singapur 2010, donde la delegación nacional —integrada por 59 deportistas— obtuvo seis preseas: una de oro, dos de plata y tres de bronce.

La primera dorada correspondió a Braian Toledo, el joven lanzador de jabalina que perdiera la vida en febrero de 2020 tras accidentarse con su moto.

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Cuatro años después, en Nanjing 2014, la cosecha creció a 11 medallas, con dos doradas, cuatro plateadas y cinco de bronce. En esa edición participó el bahiense Rodrigo Gerhardt, integrante del seleccionado masculino de básquetbol 3x3, que consiguió el tercer puesto.

Argentina participó con 60 atletas y, entre otros, fueron los primeros Juegos de la toradora Fernanda Russo, que luego acudiera a Toronto 2015, Río 2016, Cochabamba 2018, Lima 2019, Tokio 2020, Asunción 2022, Santiago 2023, París 2024 y Santa Fe 2026.

El gran salto llegó en Buenos Aires 2018 ya que, como anfitriona, Argentina participó con 141 jóvenes y alcanzó 32 medallas, con 11 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Entre los campeones estuvieron otros dos bahienses: Fausto Ruesga, quien se consagró en el torneo de volcadas y también integró el equipo masculino de básquetbol 3x3, y Agustina Roth, oro en el ciclismo BMX Freestyle.

El balance de esas tres citas reunía 14 medallas doradas, 16 plateadas y 19 de bronce, si bien en algunas pruebas las preseas correspondieron a equipos mixtos multinacionales, integrados por deportistas de diferentes países, situación que no pasa en los Juegos Olímpicos absolutos.

Mientras que ya en Dakar, nuestra delegación cosechó seis medallas.

Tres correspondieron a la nadadora Cecilia Dieleke, quien obtuvo la dorada en los 200 metros espalda. El resto fueron de bronce, sumadas a las conquistadas por el judoca Thiago Carvallo y el seleccionado masculino de rugby seven.

Los pibes del futsal

Mientras que este jueves, en el cierre de la competencia nacional, el seleccionado masculino de futsal conquistó la medalla dorada al superar a Portugal en la final.

Así, llegó a las 55 medallas en total: 16 de oro, 16 de plata y 23 de bronce.

A continuación, el detalle:

Singapur 2010

Oro

1 – Braian Toledo (atletismo, jabalina)

Braian Toledo

Plata

1 – Selección femenina (hockey sobre césped)

2 – Selección masculina (vóleibol)

Bronce

1 – Lucas Guzmán (taekwondo, -48 kg)

2 – Fabián Maidana (boxeo, 64 kg)

3 – Lautaro Díaz (triatlón) – Equipo mixto multinacional

Nanjing 2014

Oro

1 - Francisco Saubidet Birkner (vela, Techno 293)

2 - Ayelén Elizeche (judo) – Equipo mixto multinacional

Plata

1 - Martina Campi (ecuestre, salto)

2 – Martina Campi (ecuestre, salto) – Equipo mixto multinacional

3 – Selección masculina (rugby 7)

4 – Fernanda Russo (tiro, rifle de aire 10 metros) – Equipo mixto multinacional

Fernanda Russo

Bronce

1 - Sasha Nieva (levantamiento de pesas, -58 kg)

2 - Gustavo Basile (judo) – Equipo mixto multinacional

3 – Selección femenina (hockey sobre césped)

4 - Santiago Aulisi y Leandro Aveiro (vóleibol playa)

5 – Selección masculina (básquetbol 3x3) – Con el bahiense Rodrigo Gerhardt

Buenos Aires 2018

Oro

1 – María Sol Ordás (remo, single scull)

2 - Agustina Roth e Iñaki Iriartes (ciclismo, BMX Freestyle por equipos mixtos)

3 - Dante Cittadini y Teresa Romairone (vela, Nacra 15)

4 - Facundo Díaz Acosta y Sebastián Báez (tenis, dobles masculino)

5 - Nazareno Sasia (atletismo, bala)

6 - Fausto Ruesga (básquetbol, torneo de volcadas)

7 - Brian Arregui (boxeo, -69 kg)

8 – Selección femenina (balonmano playa)

9 – Selección femenina (hockey 5)

10 – Selección masculina (rugby 7)

11 – Selección mascilina (básquetbol 3x3) - Con el bahiense Fausto Ruesga

Iriartes y Roth

Plata

1 - Delfina Pignatiello (natación, 800 m libres)

2 - Delfina Pignatiello (natación, 400 m libres)

3 - Fernando Espíndola (gimnasia) – Equipo mixto multinacional

4 - Mariano Carvajal Matus (baile deportivo) – Equipo mixto multinacional

5 - Facundo Díaz Acosta (tenis, single)

6 - Linda Machuca (lucha libre, -73 kg)

7 - Agustina Giannasio (turo con arco, equipo mixto)

8 - David Almendra (lucha libre, -55 kg)

9 - Franco Serrano (pentatlón moderno) – Equipo mixto multinacional

10 - Agustín Osorio (atletismo, jabalina)

Delfina Pignatiello

Bronce

1 - Tomás Herrera y Felipe Modarelli (remo, dos sin timonel)

2 - Santiago Escallier (gimnasia) – Equipo mixto multinacional

3 - Facundo Firmapaz (tiro, carabina de aire comprimido 10 metros mixto)

4 - Valentín Rossi (canotaje, K1)

5 – Sofía Acevedo (básquetbol, torneo de triples)

6 - Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira (golf, equipo mixto)

7 - Mauro Zelayeta y Juan Bautista Amieva (vóleibol playa)

8 - Mirco Cuello (boxeo, -56 kg)

9 - Victoria Saputo (boxeo, -60 kg)

10 – Selección masculina (balonmano playa)

11 – Selección masculina (hockey 5)

Dakar 2026

Oro

1 – Cecilia Dieleke (natación, 200 m espalda)

2 - Selección masculina (futsal)

Thiago Carvallo

Bronce

1 - Thiago Carvallo (judo, -66 kg)

2 - Selección masculina (rugby 7)

3 - Cecilia Dieleke (natación, 100 m espalda)

4 - Cecilia Dieleke (natación, 50 m espalda)