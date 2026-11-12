Racing Bulls confirmó a sus pilotos para la temporada 2027

La Fórmula 1 empieza a dejar la temporada 2026. Lo más importante está definido: el campeonato de pilotos quedó en manos del joven italiano Kimi Antonelli (en el GP de México) y el Campeonato de Constructores, de la escudería Mercedes (consagrado en Brasil). Es por eso que cada una de las escuderías empiezan a levantar la mirada para empezar a delinear el futuro de la categoría en 2027.

En medio de un mercado de pases convulsionado y que aún espera por definiciones, en las últimas horas se conoció que Racing Bulls ya eligió a los pilotos que estarán a cargo de los monoplazas para continuar con el buen rendimiento que están mostrando en el cierre de esta temporada.

"Lawblad están confirmados para el ‘27. Liam y Arvid continuarán con el Equipo para la Temporada 2027", confirmó el equipo RB. De esta manera, el segundo equipo de la escudería Red Bull confirma que Liam Lawson y Arvid Linblad, la dupla actual, seguirán una temporada más.

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Lo cierto es que ambos están haciendo una gran temporada para ubica al equipo en el quinto puesto del campeonato de constructores, con una lucha directa con Alpine que ahora tomó distancia. RB está sólido, la escudería francesa viene en caída, y cada vez se consolida más en ese lugar.

En este cambio de pilotos resta una definición, aunque en las últimas horas se generó revuelo en torno al futuro de Óscar Piastri en McLaren: todavía hay una vacante en Haas, que reemplazó a Esteban Ocon por Rafael Cámara, ya en el pasado GP de Brasil, y aún debe definir si sigue Ollie Bearman o no.

Así está la grilla

Estos son los equipos y pilotos confirmados para la temporada 2027 de la Fórmula 1:

Racing Bulls: Lawson – Lindblad

Red Bull: Verstappen – Hadjar

McLaren: Piastri – Norris

Ferrari: Hamilton – Leclerc

Alpine: Colapinto – Gasly

Mercedes: Antonelli – Russell

Aston Martin: Alonso – Stroll

Williams: Albon – Sainz

Audi: Hulkenberg – Bortoleto

Cadillac: Bottas – Pérez

Haas: Camara