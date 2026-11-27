Delfina, con la copa del campeón y la pelota dorada. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

En medio de un año inolvidable, con diferentes experiencia, desafíos y descubrimientos, Delfina Álves da Florencia resultó la MVP en la final de la LBB Oro Femenina que se adjudicó 9 de Julio,

"Haber metido el primer tramo y el segundo, sin tener que ir a finales extras fue un alivio para las que estamos jugando la Liga", dijo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Las jugadoras de 9 de Julio y varias de Bahiense del Norte, rivales el último miércoles, son compañeras en Unión Bahía.

"A todas nos sirvió la Liga, tanto a nosotras como a las chicas de Bahiense, porque te exige subir la vara, entrenar más fuerte, más concentrada y darle mayor valor al scouting", enumeró.

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La experiencia de ser rivales y compañeras es, por cierto, tan extraño como novedoso.

"Es algo totalmente distinto, nunca me había pasado... Hace cinco días viajamos a Mar del Plata a jugar por la Liga y estamos compartiendo mucho con las chicas de Bahiense, a mí me encanta", aclaró.

9 de Julio participó del Provincial, del torneo local y, la mayoría, también de la Liga.

"Además de que fue un año largo, hubo muchas experiencias y te puedo decir que, aunque no haya terminado el año, fue todo ganancia: haber sido subcampeonas provinciales, ascender con un equipo de Bahía Blanca a la Liga Nacional, poder hacer historia con el club y recibir el reconocimiento como MVP, que yo lo tomo como un gran logro, pero para mí no es lo principal, porque se refleja en el esfuerzo de todos los días durante todo el año", aclaró.

Al mismo tiempo, su objetivo está puesto en el próximo Mundial U19 con la Selección argentina, algo que motiva y para lo cual se va perfilando.

"Me comparo con la Delfi de noviembre del año pasado y hay un gran cambio físico y mental. Jugar la Liga te abre la cabeza, te demuestra que hay más cosas que el torneo local", aseguró.

También, dentro del juego, se está moldeando y va cambiando de su posición tradicional, jugando cerca del cesto.

"La idea es sumar más herramientas para volverme una jugadora más perimetral que interna. Es complicado, pero día a día voy aprendiendo y le pregunto a las bases, a las tiradoras cómo hacen determinadas cosas, de qué manera, y cómo puedo adaptarlo con mi tamaño", contó.

En medio de todo esto, el debut ante Boca en cancha de Villa Mitre será, acaso, lo más inolvidable por mucho tiempo.

"Creo que fue la experiencia más importante de mi vida, jugar con la cancha llena, fue una noche histórica. Llegué a mi casa y en el silencio seguía escuchando a la gente, las zapatillas, todo, je", recordó.

"Hasta las mismas chicas de Boca estaban sorprendidas", contó.

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