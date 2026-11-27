Olimpo-Comercial: sigue la venta de entradas, accesos y una figura que podrá estar
Se miden mañana desde las 17, en cancha de Liniers.
Olimpo y Comercial definirán mañana el ascenso a la Primera División "A" de la Liga del Sur, cuando se dispute la final anual en cancha de Liniers.
El aurinegro, ganador del Clausura, y el Portuario, que se quedó con el Apertura, jugarán -desde las 17- mano a mano por dar el salto.
El que gane será campeón y subirá a la elite local y el perdedor jugará la Promoción ante Sporting.
*Entradas
Ambos equipos pusieron en venta desde ayer las entradas y continuarán hoy.
En este sentido, Comercial continuará hoy con el expendio, entre 8.30 y las 12 y de 15 a 19 en la secretaría del club.
Mientras que los hinchas de Olimpo podrán adquirirla hoy, de 9.30 a 17.30, en la sede social.
El valor de las mismas serán los siguientes:
-Generales: $15.000
-Jubilados y menores: $10.000
*Accesos
La parcialidad de Olimpo ingresará al Doctor Alejandro Pérez por avenida Alem y ocupará la tribuna ubicada sobre calle Trelew.
Mientras que los hinchas de Comercial entrarán a la cancha por calle 12 de octubre y se ubicarán en el sector habitualmente local.
*Juega
Santiago Llanos podrá estar mañana para Olimpo, pese a ser expulsado en la semifinal ante Tiro Federal.
La dirigencia aurinegra apeló a la sanción sobre una de sus grandes figuras y tuvo respuesta favorable, tras presentar pruebas por la roja mostrada por el árbitro Franco Páez.