Huracán y Bella Vista definirán el Torneo Clausura de la Liga del Sur recién la próxima semana.

La definición de la Primera División "A" se jugará el miércoles 2 o sino recién el domingo 6, algo que se resolverá en los próximos días.

El partido se disputará en el Bruno Lentini y a puertas cerradas por la sanción que tiene sobre el elenco local (ver acá).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La postergación se debe a la participación del Globo en el Torneo Regional Amateur, ya que el domingo disputará la revancha de la final de la Región visitando a Racing de Olavarría el domingo a las 20 (con arbitraje de Leandro Sosa Abrile).

En cuanto a la definición del certamen local, si el que gana es el elenco whitense se consagrará campeón ya que también se quedó con el Torneo Apertura.

Si se impone el albiverde habrá una final anual, en cancha neutral y sólo con público gallego.

*Todo definido

En la Primera División "B", Olimpo y Comercial definirán el campeón y ascendido el sábado.

Se medirán en cancha de Liniers, desde las 17.

En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se ejecutarán penales.

El ganador jugará en la elite del fútbol doméstico en el 2027 y el perdedor irá ante Sporting en la Promoción.

El público comercialino ocupará la tribuna local e ingresará por 12 de Octubre.

Por su parte, la gente del aurinegro entrará por calle Alem y Trelew.