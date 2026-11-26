Con la clasificación de anoche de Boca Juniors, se completaron los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que hoy confirmó la programación que se viene.

Tras eliminar a Independiente Rivadavia, el Xeneize recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El partido se jugará el domingo a las 20.30 y será dirigido por Darío Herrera.

Por el mismo lado del cuadro, Rosario Central esperará por Barracas Central.

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El cruce en el Gigante de Arroyito se disputará el domingo, pero a las 17 y con arbitraje de Pablo Dóvalo.

Mientras que la nueva fase del campeonato argentino la inaugurarán Vélez e Independiente, que se enfrentarán en Liniers el sábado a las 20.

El árbitro en el José Amalfitani será el bahiense Facundo Tello.

Luego, a las 22, River visitará a Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

El juez principal será Nazareno Arasa.

*El cuadro