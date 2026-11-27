En la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, cuando San Lorenzo tenía cinco victorias y dos derrotas, motivos personales llevaron al entrenador principal, Sebastián Aleksoski, a dar un paso al costado.

El DT saliente confió en su asistente, Nicolás Becchina, para que lo reemplazara.

"Seba fue quien me alentó a seguir y me hiciera cargo del grupo. Estaba en duda -reconoció- y después de hablar con los dirigentes, que me plantearon cuál era su idea, tomé la decisión. Hoy, por suerte, contento de haberla tomado”, reconoció en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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"Tenía ciertas dudas, por cómo se estaban dando las cosas, pero había otras que me invitaban a decir que sí, así que le metimos para adelante. Había un grupo hermoso de jugadores y personas”, destacó.

A partir de ahí como entrenador jefe dirigió 33 partidos, cosechando 28 victorias y 5 derrotas.

Este récord le dio el campeonato y el ascenso a la LBB Oro, ganando ambos tramos del torneo.

"La idea era darle una continuidad a lo que veníamos trabajando. Después, con el correr de los entrenamientos y partidos fuimos haciendo algunos aportes y correcciones. Aunque ayudado por los resultados, se vio que no había que hacer grandes cambios”, aclaró el entrenador.

San Lorenzo combinó jugadores de largo recorrido con otros jóvenes.

"No resultó para nada complicado, porque los mayores que teníamos eran jugadores con experiencia, pero siempre tiraron para adelante. En ningún momento pusieron freno a nada, al contrario, me apoyé en ellos para llevar adelante al grupo”, resaltó.

“Y eran jugadores ganadores, te lo demostraban, poniendo el equipo y el objetivo por encima de los egos personales. Y los más jóvenes -amplió- venían de descender el año pasado, tenían una espina clavada y querían dar todo. Llevar el grupo adelante es uno de los trabajos más difíciles, pero se hizo muy sencillo por la calidad de jugadores y personas que teníamos en el plantel".

Justamente jugadores como Ramiro Aguirre, Matías Martínez y Juan Ignacio De Pástena respondieron a la altura de lo que se esperaba de ellos.

"A esos jugadores los esperás en momentos clave. Pero la verdad que aportaron todos y no es por repetir una frase hecha, pero todos estaban conformes, porque la realidad es que a lo largo de tantos partidos todos fueron teniendo algún momento destacado. Eso te daba mucha seguridad. Inclusive, hubo partidos de muchas ausencias juntas y el equipo igual resolvía”, resaltó.

Al mismo tiempo, Becchina contó en el plantel con Joaquín Coria, acaso, el jugador más determinante de la categoría.

"En un puesto clave y que escasea, nosotros teníamos uno de los puntos más salientes. Obvio que fue muy determinante y, a veces, cuando nos quedábamos sin juego, volvíamos a las fuentes y poníamos la pelota ahí”, admitió el entrenador.

"Y si bien Joaco es determinante para la categoría -recordó- contamos con muchos buenos jugadores. Sí sabíamos que, a partir de ahí, teníamos una ventaja para que nos liberara al resto”.

Becchina había dirigido Segunda en La Falda, 2015, y también algún interinato en la Primera de Liniers. Nunca con la responsabilidad de tener un equipo a cargo con reales posibilidades de campeonar.

"Fue un aprendizaje tremendo poder competir teniendo un equipo que estaba para pelear. Nos hizo aprender mucho, porque teníamos que estar todo el tiempo atentos respecto de lo que se podía hacer y mejorar del plantel. La idea fundamental era lograr el objetivo”, contó.

Detrás de sus decisiones tuvo un equipo de trabajo en quien apoyarse.

"Me sentí muy bien, por el apoyo que tenía de los jugadores y por como estaba el grupo en general. También, por Juan Martín Seret que estaba como asistente y el profe Marcos Galeano, que me dieron una mano enorme”, reconoció.

Becchina es consciente de que logró algo, en su segunda experiencia al frente de un plantel superior, que muchos jamás puede disfrutar.

"Podés estar años dirigiendo y que no te toque esta situación. Al principio, más que disfrutar fue relajarse, y de a poquito uno va pensando que fue campeón y logró un ascenso”, contó.

Quedar al frente de un plantel con reales posibilidades y tener que obtener buenos resultados no significó una presión.

"No pensaba 'si llego a perder qué irán a decir'. Estaba muy enfocado en lograr el objetivo, sabiendo que podía tocar perder. Pude llevar el día a día, sin pensar en más adelante”, aseguró.

Lógicamente el título significa un antes y un después en su carrera, la que eligió para, de alguna manera, poder continuar vinculado a la actividad una vez que dejó de jugar.

"Cuando pasaron los años me arrepentí de haber dejado de jugar. Y veía que me gustaba estar en la cancha. Pero para volver a jugar los años habían pasado, así que una buena manera de volver a estar era dirigiendo y me terminé enganchando”, contó el DT, de 44 años.

Hoy, logró la confianza para afrontar otros desafíos.

"Esto te genera confianza pero más aún motivación, con ganas de competir a este nivel. Uno sabe lo que es como entrenador y persona, no voy a ser mejor entrenador porque gané y tampoco peor cuando me toque perder. Pero sí te motiva”, aseguró.

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