Marc Márzquez, diez veces campeón del mundo de MotoGP (ocho títulos en la categoría reina), le pondrá punto final a su carrera deportiva después del Gran Premio de Valencia.

El piloto español, quien el domingo pasado a bordo de la Ducati ganó su décimo título mundial (el octavo en la categoría reina), anunció sorpresivamente su retiro de las carreras poco antes de la primera sesión de entrenamientos libres de MotoGP, mostrando una serie de carteles a las cámaras en el paddock y en un video que difundió en redes sociales.

"Hablaremos de eso más tarde, pero antes que nada, gracias a todos los que formaron parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este será mi último Gran Premio de MotoGP. Hicimos historia", anunció Márquez, quien, a sus 33 años , cuelga el casco.

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Nacido el 17 de febrero de 1993 en Cervera, Cataluña, Márquez es considerado uno de los mejores pilotos de motociclismo de todos los tiempos.

El campeón español de dos ruedas ganó diez títulos mundiales: uno en la categoría de 125cc (2010), uno en la de Moto2 (2012) y ocho en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026). Sólo el italiano Giacomo Agostini (15 títulos) y su compatriota Ángel Nieto (13) lo superan. Pero Márquez es primero en cuanto a campeonatos mundiales ganados en la categoría reina, empatado con Agostini.

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP tiene su carrera principal programada para el domingo venidero a las 10 (hora de nuestro país).