Joaquín Moro va por su 10º cap con el seleccionado argentino. Foto: prensa UAR.

El entrenador Felipe Contepomi confirmó este viernes la formación titular y definidores en Los Pumas para el partido del domingo venidero, ante Escocia.

Se jugará en Twickenham (Londres) en la jornada de cierre del Nations Championship y también será el último encuentro del año para el seleccionado argentino de rugby.

Este compromiso se jugará 10.10 (hora de nuestro país), será arbitrado por Pierre Brousset (Francia) y se podrá ver por ESPN.

Entre los cambios dispuestos por Contepomi se destaca la reaparición del bahiense Joaquín Moro. El tercera línea formado en Argentino y actual jugador de Leicester Tigers (Inglaterra) va desde el arranque como ala en reemplazo de Facundo Isa. Será su décimo partido internacional con Los Pumas.

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Recordamos que si bien venía concentrado con el plantel, "Joaco" no había sido parte de los 23 que enfrentaron a Francia en la fecha pasada.

La del bahiense es una de las seis modificaciones dispuestas por el DT argentino. En los forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger. A su vez, Pedro Rubiolo será el N°5 del equipo en lugar de Tomás Lavanini. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado como N°7).

En cuanto a los backs, reaparecerá Gonzalo García en lugar de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo, quien estará esperando su lugar en el banco de suplentes; y Rodrigo Isgró, en lugar de Bautista Delguy.

Con respecto a los finishers (definidores), la gran novedad es la inclusión de Tobías Wade, que en caso de ingresar hará su debut con el seleccionado argentino.

Hoy dos encuentros

La jornada final en el Allianz Stadium (Twickenham) comienza este viernes con el duelo entre Italia-Fiji por el 11º puesto, a las 13.40 (hora de nuestro país).

El otro partido para hoy será el choque Irlanda-Australia (5º puesto) a las 17.10.

La actividad continuará este sábado con Gales-Japón por el 9º (a las 10) e Inglaterra-Nueva Zelanda por el 3º lugar (13.40).

El domingo en la jornada de cierre jugarán Argentina-Escocia por el 7º lugar (10.10) y la gran final entre Francia-Sudáfrica (13.40).

Formación albiceleste

Este es el equipo de Los Pumas para el último del Nations Championship:

Titulares

MARTÍNEZ, Rodrigo (4 caps)

MONTOYA, Julián (122 caps) – Capitán

MORENO, Francisco (6 caps)

PETTI, Guido (107 caps)

RUBIOLO, Pedro (34 caps)

GONZÁLEZ, Juan Martín (54 caps) – Vicecapitán

MORO, Joaquín (9 caps)

SCELZO, Juan Martín (5 caps) – rotacion

GARCÍA, Gonzalo (21 caps) – Vicecapitán

ALBORNOZ, Tomás (27 caps)

MENDY, Ignacio (9 caps)

SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (5 caps)

CINTI, Lucio (48 caps)

ISGRÓ, Rodrigo (22 caps)

PRISCIANTELLI, Gerónimo (8 caps)

Definidores

16. BOSCH, Facundo (15 caps)

17. SCLAVI, Joel (35 caps)

18. RAPETTI, Tomás (8 caps)

19. ELÍAS, Efraín (9 caps)

20. GRONDONA, Santiago (29 caps)

21. MOYANO, Agustín (12 caps)

22. PICCARDO, Justo (16 caps)

23. WADE, Tobías (0 caps)