Facundo Isa (Los Pumas) arremete ante la defensa francesa. Foto: Prensa UAR - Gaspafotos.

Concluyó este sábado la segunda etapa del Nations Championship, con derrota de Los Pumas y con Francia-Sudáfrica como finalistas en la jornada de cruces prevista para el domingo 29 en Londres.

El seleccionado argentino de rugby perdió hoy ante Les Bleus por 45 a 17, en partido disputado en el Stade de France de París y arbitrado por la escocesa Hollie Davidson.

La previa comenzó con novedades porque en Argentina hubo algunos cambios de último momento: ingresó Justo Piccardo por Santiago Chocobares (baja por lesión muscular), mientras que Mateo Carreras quedó desafectado de la concentración tras su lesión en uno de sus hombros.

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Al cabo del primer tiempo los locales se impusieron 14-10.

Los tries del equipo argentino fueron de Justo Piccardo (16m.) y Pablo Matera (71m.). Hubo además dos conversiones y un penal de Tomás Albornoz.

Por el lado de Francia los tries llegaron por medio de Guillard (6m.), Mauvaka (33m.), Gourgues (46m. y 69m.), Gailleton (63m.), DuGuid (67m.) y Bielle-Biarrey (77m.). Las conversiones de Gourgues (5).

Luego de un primer tiempo parejo en la cifras, las indiciplina condicionó al equipo argentino en el complemento, cuando sufrió la expulsión del primera línea Mayco Vivas (60m.). La sanción surgió luego del análisis de la jugada a través de la regla búnker (el juego sigue mientras la jugada se revisa en video) y por una limpieza ilegal del argentino en un ruck.

Luego de eso llegó un try francés (Emilien Gailleton) y posteriormente una amarilla al capitán Julián Montoya (66m.) dejó al equipo de Felipe Contepomi momentáneamente con 13. Por eso poco después Francia amplió cifras con otro try (Tyler DuGuid) para llevar el marcador a 31-10.

Los Pumas quedaron desdibujados y nada pudieron hacer para volver al partido, finalizando en la 4º ubicación en las posiciones del Hemisferio Sur.

De ese modo su rival en la fase final será Escocia (4º en el Hemisferio Norte), que goleó a Japón por 67-5.

Argentinos y escoceses jugarán por el 7º puesto el próximo domingo 29.

El duelo por el título lo animarán Francia-Sudáfrica. Los Springboks cayeron ante Irlanda 20-17 en lo que fue la segunda derrota consecutiva de los bicampeones mundiales.

El partido por el 3º lugar lo disputarán Inglaterra-Nueva Zelanda el sábado 28, en un duelo que reeditará la fecha de hoy, con victoria de los ingleses ante los All Blacks por 37-12.

Por el 5º lugar se enfrentarán Irlanda-Australia el viernes 27. En este caso los Wallabies terminaron arriba de Los Pumas al haberle ganado hoy a Gales 29-26.

Gales-Japón será el cruce por el 9º puesto el sábado 28 e Italia-Fiji se medirán por el 11º el viernes 27.