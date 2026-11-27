El plantel femenino de Sur 7s que el año pasado finalizó en el 3º puesto de la zona Desarrollo. Foto: Archivo La Nueva.

El Seven de la República volverá a reunir este fin de semana en Paraná (Entre Ríos) a los seleccionados masculinos y femeninos de todo el país.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de los clubes Estudiantes y del Paraná Rowing Club, que serán escenario de una nueva edición de la tradicional cita del rugby nacional.

Con 42 años de historia en la rama masculina, el certamen también celebrará la 10ª edición de la competencia femenina, que continúa afianzándose como un espacio fundamental para el desarrollo del rugby femenino.

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Allí participarán los dos seleccionados de la Unión de Rugby del Sur. En el caso de los varones, dirigidos por Diego Samuel, participarán en la zona Ascenso y debutarán este sábado ante Tierra del Fuego (9.20) en la sede Paraná Rowing.

El combinado de Sur 7s mujeres tendrá como head coach a Oscar Benvenutto y participará en la zona Desarrollo. Su primer partido lo jugará este sábado a las 10.20 ante Austral.

Sur 7s masculino viene de ser 4º en la zona Ascenso 2025, mientras que el equipo femenino fue 3º en la zona Desarrollo.

Los equipos

Estos son los planteles y staffs de los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur:

Sur 7s (femenino): Sofía Almirón, Antonella Azcarate, Hannah Bajura, Nadine Blanco, María Victoria Cánepa, Isabella Gaspar, Gianella Giménez, Melina González, Micaela Vergara, Sofía Villafain, Antonella Zengarini y María Eugenia Zengarini. Staff: Oscar Benvenuto (entrenador); Eliana Teófilo (asistente) y Emilia Cos (manager).

Sur 7s (masculino): Tobías Andrade, Gonzalo Beramendi, Tomás Bermúdez, Tiziano Copreni, Alán Martínez, Nicolás Nouviale, Fermín Otaño, Antonio Rey Saravia, Juan Cruz Samuel, Antonio Scolari, Felipe Serrat y Pedro Zorzano. Staff: Diego Samuel (entrenador); Mariano Marsili (asistente); Lisandro Flores (PF); Sebastián Mazzeo (kinesiólogo); Mariano Minnaard (director Centro URS); Joaquín Lobato (mánager).