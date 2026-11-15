En el día del utilero, lo saludaron desde todos los clubes: ¡Merecido “Coco”!

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

“Feliz día a nuestro utilero, Fabián Fernando Moretti”, fue la dedicatoria especial de la Liga del Sur en su cuenta de Facebook el martes que pasó, y debajo de la foto que muestra a “Coco” en su sala sagrada, en el primer piso de la sede de 11 de Abril 77, rodeado de un orden celestial y camisetas de todos los tiempos, una catarata de mensajes de colegas, entrenadores, dirigentes y allegados de cada uno de los clubes que compiten y representan el orgullo liguista en el ámbito local.

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Créame que son muchos. Créame que lo quieren demasiado. Créame que le cae bien a todo el mundo. Y me acordé de lo que dijo Guillermo Francella, personificando a Pablo Sandoval, en la película El Secreto de sus Ojos: “Se me ocurrió pensar en los tipos, pero no en todos, se me ocurrió pensar en este tipo en especial”.

Fue un flash que atravesó mi mente antes de mandar el primer mensaje de salutación: “Utileros hay muchos, pero este es el utilero”.

--Feliz día “Coco”.

--Muchas gracias

--No llegué a leer todos los comentarios, pero son muestras de cariño que quedarán guardadas en tu corazón para siempre. No necesito preguntarle a nadie porqué escribió lo que escribió, sé que te lo ganaste.

Sus ojos brillaron de golpe.

“Gracias a Dios me saludó un montón de gente, la mayoría por mi vinculo actual con la Liga del Sur, pero los de mi edad o los que pintan muchas canas me llevaron al pasado, a esa hermosa época como utilero de Villa Mitre, del que soy hincha por tradición familiar y por tener amigos que siempre profesaron su amor por el tricolor”, describe este bahiense de bien que nació en un caserón de Saavedra al 1.500 y se crío en el barrio Sánchez Elías.

Antes de seguir, se acomoda una vez más en la silla que da al frente de la puerta vidriada y corrediza del Spot café y trata, con un acelerado movimiento de manos, de disimular los nervios para no sucumbir ante la tensión.

“Perdón, nunca me hicieron una nota periodística”, aclara con una humildad alarmante mientras saca un machete para no olvidarse de nadie a la hora de los agradecimientos.

Nunca jugó al fútbol de manera oficial, solo lo hizo en picados informales y en duelos de barra contra barra en las canchas de F-9 ubicadas donde hoy se encuentra el complejo de infantiles y menores “Jesús Fernández” del club Tiro Federal, con entrada por calle 14 de Julio y con extensión de la zona exclusiva para jugar a la pelota casi hasta la pista de atletismo de las Tres Villas.

“No sabés lo que extraño esas tardes de sábados con amigos del barrio y de la vida, con los que nos quedábamos a comer después de cada partido. Eran largas sobremesas y charlas hasta las 9 de la noche”, resaltó quien ese momento era “Coquito”, apodo que heredó de su padre Julio (fallecido hace 9 años), el “Coco” más famoso.

Casado con Mabel Macedo y ambos padres de Melisa (38 años) y Diego (34), reconoce que se involucró al ambiente deportivo de la Liga del Sur de una manera muy particular.

“Mi hijo (con él en la foto) empezó a jugar en las infantiles de Tiro porque lo llevó Adrián Leobono. Cuando lo iba a ver, daba una mano en lo que la dirigencia necesitaba, pero solo siendo parte de un grupo de padres; lo hacía porque me encantaba el fútbol y para tantear eso que, gracias a Dios, pude sentir tiempo después: vivir desde adentro de un club la experiencia que no había tenido de chico”, especificó el abuelo de 4 nietos: Elián, Amparo, Charo y Vita.

“Vivíamos a media cuadra de Tiro y nos era cómodo como familia que Diego juegue ahí, aunque en mi procesión interna todos los días latía la sensación de llevarlo a Villa Mitre. A veces la pasión no tira más que la razón, pero los colores son los colores…”, admitió sin sentimiento de culpa.

“Cuando empezó a competir en la primera categoría de menores, lo pasé a Villa Mitre, y aunque en Tiro no cayó nada bien esa decisión, entendieron la situación y nunca me trataron de traidor”, sostuvo “Coco”, de 63 años y con 31 de trayectoria laboral en la empresa Saiz Caputo y Cía. SA, que fabrica, distribuye y vende envases descartables (aluminio y PVC) de alimentos y productos para embalaje.

“Ya con mi hijo en Villa Mitre y después de un viaje con la categoría ’92 a Tandil, me metí de lleno en la subcomisión de fútbol. Me llamaron junto a otros padres, nos preguntaron si nos interesaba colaborar y a mí se me aceleró el corazón. Era un momento de reestructuración en el fútbol formativo y sentí que debía contestar que sí para no andar reprochándomelo con el paso del tiempo”, comentó sin pausas y con palabras que indefectiblemente aumentaban el grado de emotividad.

“El presidente de la subcomisión del fútbol menor e infantil era Silvano Basso (histórico dirigente del fútbol local y ex titular del colegio arbitral de la Liga del Sur), un amigo, un ser humano extraordinario, con una paz interior que movía montañas y que lamentablemente hoy no está entre nosotros. Se produjo una baja de un dirigente de Villa Mitre en la Liga y lo reemplazó Eduardo Dumrauf como consejero titular. Faltaba el suplente, así que Silvano, suelto como era, me dijo: ´Anda vos´. No fue tan sencillo, me costó aceptar la propuesta”.

--¿Por?

--Te digo la verdad, no sabía dónde quedaba la Liga del Sur. Sabía que era la más antigua del país y en todos lados escuchaba sobre su grandeza y su prestigio, por eso sentí tanto temor y pudor antes de tomar la decisión. Además, yo era muy nuevito en Villa Mitre, y eso también me tiraba para atrás. Pero Silvano me insistió, me alentó mediante todas las formas posibles y agarré viaje. Desde ese 2003 hasta hoy no paré más, voy a la Liga casi todos los días.

Eran épocas donde Fabi también se empezaba a involucrar con la utilería del semillero villamitrense, junto a su gran amigo Héctor Ramborger, el primero en enseñarle los gajes del oficio.

Después de ser consejero suplente, pasó a titular e integró las bancas del fútbol menor y mayor, aunque jamás conformó parte de una Comisión Directiva en su club, ni siquiera como vocal.

“No se dio, aunque siempre sentí el orgullo de representar a mi institución como eterno colaborador. Nunca me interesaron los títulos y los honores, hice y hago todo por amor a Villa Mitre. Donde me necesiten, estoy; para mí siempre fue más importante darle una mano al club que ocupar un cargo”, confesó el ex secretario liguista en la gestión de Gustavo Lari como presidente.

“De él aprendí muchísimo, tanto en la parte administrativa como en las interacciones sociales”, lo honró.

Más allá de algún impasse, nunca dejó de ser “el utilero de las selecciones de la Liga”, tarea que se extiende desde el fútbol menor al mayor y que también incluye al femenino y al Futsal.

“Empecé en 2005, acomodando ropa y muebles. En una salita contigua a la utilería había camisetas viejas y muchas prendas sueltas, así que estuve meses clasificando talles y modelos hasta que logré tener todo ordenadito en sus respectivas estanterías”, graficó antes de mostrar un video con todo en su lugar.

--También hay pelotas y elementos para los “Profes”.

--Hoy la utilería está completa.

--¿Algún tesoro bien escondido?

--Me encantan las camisetas retro, tengo varias, pero hay una especial que la hice encuadrar y la tengo en mi casa: la 10 de Lautaro Martínez en la final del Nacional sub 17 en San Juan, en diciembre de 2013.

Enseguida recuerda al DT de ese plantel, Hugo Reñones, y la lista continúa con otros entrenadores que pasaron por las filas celestes como Juan Pablo Manganaro, Julio Verdino, Federico Nieto, Gustavo Nungeser, Marco González, entre otros…

Aunque guarda cálidos recuerdos de dos orientadores que son parte grande de la historia del fútbol villamitrense: Sergio Prisiajniuc (el líder del equipo que logró el último ascenso al Federal A, en 2015).y Federico Gómez Peña, ayudante de campo de aquel conjunto y técnico de la Primera local en dos temporadas.

“A Peco lo quiero mucho, pero mucho ehhh…”, lanzó revoleando su mirada hacia el más allá y frunciendo el ceño para evitar lagrimear.

El "alma" tricolor

“Villa Mitre es mi segunda casa, pasé mucho tiempo en el club, a veces más que con mi familia. Ahora voy más a la sede que al predio por el solo hecho de que tengo miedo de ir, de entusiasmarme y de empezar de nuevo. Estoy grande y cansado, ya no aguanto ciertos trotes”, sentenció sobre la profesión que dejó hace dos años pero que todavía no pudo abandonar mentalmente.

“Estuve dando una mano vendiendo entradas en los partidos del Federal A, soy consejero suplente del fútbol mayor y a veces me animo a cocinar. Para despuntar el vicio del utilero de ley, voy a la Liga: ahí no ando todos los días a las corridas y sé que en un ratito dejo todo en condiciones. Tengo la fortuna de estar bien de salud y de rodearme de gente que me hace sentir cómodo y feliz”, deslizó sin despotricar contra su memoria cuando fue incapaz de recordar algún nombre o suceso.

--¿Qué más hiciste en Villa Mitre?

--De todo. Algunas veces viajé con el plantel del Federal A, fui planillero, boletero y camillero en muchos partidos desarrollados en El Fortín y en ciertas ocasiones ayudé a un grande en la materia, “Pipi” Echeverría, el utilero del plantel profesional. De él aprendí mucho, un grande, un ser humano fenomenal.

--¿Por qué no seguiste al frente de la utilería del fútbol menor y juvenil, como se dividen ahora las categorías competitivas?

“Estaba un poco pasado de rosca y ya me daba un cierto fastidio ir todos los fines de semana al predio a llevar, ordenar y juntar la ropa. Fueron casi 25 años con la misma rutina. No reniego, me gustaba, pero ya no estoy para seguir el ritmo del día a día, por la edad y por la exigencia de los tiempos modernos. El club creció un montón y necesita sangre joven para adaptarse a un presente donde todo es más rápido, intenso y dinámico”. sostiene el también utilero del Senior tricolor (no participa en el torneo de la Liga).

--¿Por qué te quieren tanto en Villa Mitre?

--(Se emocionó). Una pregunta difícil de contestar. No sé, pero lo agradezco de corazón. Son muestras de cariño que te transmiten las energías necesarias para seguir insistiendo, ayudando y deseándole lo mejor a los que trabajan por una institución como Villa Mitre, que crece día a día y está cada vez más reluciente.

--Más de una vez escuché “Coco es el alma de Villa Mitre”.

--Ufff, es un orgullo. Tal vez sea buena persona, pero no me corresponde decirlo, yo siempre repito: “Soy con los demás como quiero que los demás sean conmigo”.

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--Villa Mitre, ¿es hoy el club más completo, organizado y representativo de Bahía?

--No quiero quedar mal con nadie, pero la Villa creció muchísimo y marca diferencias en cuanto a la infraestructura y a un predio de primer nivel. Reconstruyó la sede a nueva, hay varios proyectos deportivos e institucionales en marcha y sigue sumando socios y actividades. No tengo dudas de que está en su mejor momento institucional.

--¿Cuándo va a salir de este “maldito” Federal A?

--No lo sé, en algún momento debería dar el salto, como club está preparado. Ojalá sea pronto.

--¿Estás de acuerdo con la Copa país?

--Es una competencia complicada para el calendario de las distintas Ligas, porque hay que armar planteles, viajes y fixture cuando se están definiendo los campeonatos locales. El año pasado no nos anotamos, pero en este sentimos la obligación de hacerlo, por el prestigio y la historia que avalan a la LDS.

“Lo mismo sucede con el sub 15 o sub 17, le tenés que pedir a los clubes chicos que están picando en Reserva o Primera; te metés en un compromiso y, por una cosa u otra, no lográs formar el mejor equipo, el que pretendés para ir a competir a un certamen nacional. Para esta Copa (que para la Liga acaba de terminar al quedar eliminado por penales ante el seleccionado de la Liga Departamental de Fútbol San Martín, de San Jorge) hay que agradecerle a los clubes que cedieron a los jugadores, que por suerte fueron muchos”.

--¿Qué se piensa de nuestra Liga en otras ciudades y regiones?

--Existe un gran respeto y una gran admiración. Saben que es una Liga importante, seria y competitiva. En realidad, la más organizada del país.

--Si te piden una camiseta de la Liga del Sur, ¿la regalás?

--Ni loco. Un utilero de otra Selección me pidió una de recuerdo, pero le dije que estamos justos con los juegos, si regalo una no la puedo reemplazar. Acá no es igual que en los clubes, que el jugador puede elegir cualquier número, por planilla y reglamento debo presentar del 1 al 18 sin excepciones.

Una Carta especial, una historia sin final

“Coco”, categoría 63, cumplió con el servicio militar obligatorio en el Regimiento N° 9 de Comodoro Rivadavia, siendo tropa voluntaria en la Guerra de Malvinas, la que sufrió desde el continente sin tener que pisar las islas.

“Yo me siento un ex combatiente, porque viví de cerca las penurias de los soldados argentinos en un conflicto totalmente innecesario”, expresó el actual integrante del Centro de Veteranos de Guerra Continentales por Malvinas de Bahía Blanca (Asociación Civil).

“Dos veces me salvé de ir a Malvinas, al lugar del hecho. La primera porque cuando estaba haciendo el campito me lastimé y, al momento que dieron la lista, me nombraron como ausente con aviso por estar en la enfermería, y en mi lugar convocaron a otro camarada que tenía un apellido parecido al mío”, contó.

“Y la otra fue estando en Comodoro, me citaron para ir, pero como todavía no había jurado la bandera, me quedé donde estaba”, señaló el encargado de repartir la correspondencia en batallón y de hacerle llegar las misivas a los héroes de Malvinas.

“Las cartas llegaban dirigidas ´A un soldado argentino´, desde todos los puntos del país, la mayoría escritas por niñas y niños que te hacían emocionar en los momentos más duros de la estadía. Repartía casi todas, aunque algunas me dejaba para leer en mis ratos libres”.

--¿Alguna especial?

--Tengo todas guardadas, pero sí, hay una especial, la que envió una nena bahiense, que me contó que iba a jardín y que, en ese momento, vivía en 3 de Febrero al 3.700, a tres cuadras de mi casa. Pasaron 44 años y todavía me acuerdo de memoria lo que narró de su puño y letra.

Se le hizo un nudo en la garganta.

“No sé si sigue viviendo en esa casa, nunca me animé a tocarle el timbre para conocerla. Y como yo nunca le respondí, ella no sabe quién soy. Capaz que nos cruzamos mil veces, pero no sé, tengo ganas de ir hasta la casa y decirle “Tomá, esto es tuyo, gracias por haberte acordado de mi y de todos los soldados argentinos que pelearon por el país”.

--Dale, animate.

--No sé, tal vez lo intente, no sé...

“Coco”, ¡Viva la patria!