Se conoció la sanción a Guille, tras la expulsión en Formosa: cuándo podría volver

Se conoció la sanción a Braian Guille, atacante de Olimpo, quien fue expulsado en el partido revancha de la semifinal de la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

El "10" aurinegro deberá cumplir una fecha, por lo que no estará en el partido de ida de la Reválida ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, del próximo domingo a las 16.

El volante olimpiense podría volver en l revancha, que se jugará una semana después en el Roberto Carminatti.

Guille vio la roja a las 14 minutos del encuentro ante San Martín de Formosa y fue expulsado por el árbitro Lucas Cavallero.