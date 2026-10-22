Olimpo ante el “Lobo” entrerriano, hace 25 años, “el partido del miedo”, el que casi lo deja sin ascenso

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Gustavo Alfaro, por aquel entonces técnico de Olimpo, lo calificó el “partido del miedo”, porque además de que sus dirigidos no se animaron a ganarlo, casi se desintegra por completo el sueño del ascenso.

Sucedió el 15 de diciembre de 2001, en cancha de Gimnasia de Concepción del Uruguay, justamente el rival al que el conjunto bahiense volverá a enfrentar 25 años después en el mismo estadio, pero en esta ocasión por los octavos de final del torneo Federal A.

El aurinegro de Alfaro llegaba a la fecha 24, penúltima del campeonato de la Primera B Nacional, con 7 partidos invictos (6 victorias y un empate) y la posibilidad de ganar y ascender, pero recibió un mazazo del “Lobo” entrerriano, que lo venció 2-0 para estirar el desenlace hasta la programación de cierre.

Olimpo se había quedado en 43 puntos y Quilmes, que en Victoria vencía 3-1 a Tigre, llegaba a 42, mientras que con 41 y también con chances de subir estaba San Martín de Mendoza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

¿Y entonces? El de nuestra ciudad estaba obligado a derrotar a Instituto en la última jornada, y el 27 de diciembre, en un Carminatti colmado de expectativas, el milagro ocurrió: 4-0 a la “Gloria” y ese equipo que se armó para no descender (en ese certamen bajaron 7 al Argentino A) terminó siendo campeón y el primero en escalar a la máxima divisional (después, por haber el Reducido, también ascendió Arsenal).

Pero tomemos como parámetro que hace 25 años fue el último enfrentamiento entre Olimpo y Gimnasia de Concepción del Uruguay, que en aquella temporada de la Primera B Nacional terminó disputando la promoción frente a Unión de Santa Fe, que por un gol (3-0 para el Lobo en la ida y 3-0 para el Tatengue en el cotejo de vuelta llevado a cabo en su estadio) terminó conservando su lugar en Primera A.

El historial entre ambos clubes, que este domingo empiezan a dirimir la serie de octavos de la Reválida por el segundo ascenso, contiene 7 encuentros (todo por la segunda categoría del fútbol argentino) y no es favorable al de Bahía, que solo ganó una vez.

El detalle:

-- Nacional B 98/99 24-09-98 Gimnasia (CdU) 2-2 Olimpo (Fernández- Cornejo)

-- Nacional B 98/99 20-4-99 Olimpo 3-2 Gimnasia (GdU) (Novaresse – Cuenca Zaldivar – y Goroso)

-- Nacional B 99-00 28-11-99 Olimpo 1-3 Gimnasia (CdU) (Galarza)

-- Nacional B 99-00 13-5-00 Gimnasia (CdU) 2 Olimpo 0

-- Nacional B 00-01 17-9-00 Gimnasia (CdU) 2 -1 Olimpo (Álvarez)

-- Nacional B 00-01 9-2-01 Olimpo 2-2 Gimnasia (GdU) (Delorte – Pais)

-- Nacional B 2001 15-12-2001 Gimnasia 2 Olimpo 0