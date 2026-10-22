Atletismo adaptado: medallas de oro y plata para los representantes bahienses en Mar del Plata

El atletismo adaptado tuvo representantes destacados en las finales de los Torneos Bonaerenses, que se desarrollan en Mar del Plata, con actuaciones que se tradujeron en varias medallas para los deportistas bahienses.

Lautaro Lencina se quedó con la medalla de oro en salto en largo, en la categoría de mayores de 16 años, dentro de las pruebas para atletas con discapacidad motora.

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También alcanzó lo más alto del podio Mateo Bizet Negrín, quien compitió en silla de ruedas, en la categoría PC34, y ganó los 100 metros masculinos para mayores de 16 años.

En la rama femenina, Kiara del Rosario obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de bala, en la categoría Sub 15 para atletas en silla de ruedas.

Por su parte, Perla Muñoz también se consagró campeona en lanzamiento de bala y sumó otra medalla dorada para la delegación.

Las buenas noticias llegaron además desde otras disciplinas. Patricia Bertoldi consiguió la medalla de oro en sapo femenino, mientras que Marina González se impuso en los 50 metros libre de natación, en la categoría S3, y también se subió a lo más alto del podio.

En tanto, Julieta Castillo obtuvo la medalla de bronce en narración oral, dentro de la categoría destinada a personas con discapacidad (PCD), y agregó otro reconocimiento para la delegación local en las finales provinciales.

También Gustavo Pirola obtuvo bronce en fotografía.

Los resultados reflejan el esfuerzo y la dedicación de los deportistas, que participaron en las distintas categorías del atletismo adaptado durante la competencia provincial.