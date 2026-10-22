La AFA definió el regreso de las promociones en el Ascenso para la próxima temporada

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió hoy un cambio clave para el Ascenso: a partir de la próxima temporada, volverán las promociones en las distintas divisiones, una modalidad que no se utilizaba desde hace 15 años. La medida se aplicará desde la Primera Nacional hacia abajo y no involucrará a la Liga Profesional.

La decisión se tomó durante la reunión del Comité Ejecutivo, encabezada por Claudio Tapia, el presidente que está procesado por evasión de los aportes de la entidad.

El regreso de las promociones implica que los equipos de las categorías del Ascenso volverán a definir su permanencia o ascenso en duelos mano a mano, como sucedía entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012.

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Cómo será el nuevo sistema de promociones en el Ascenso

Según lo resuelto por la AFA, los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional descenderán de manera directa. En tanto, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados disputará una promoción contra un rival de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados hará lo propio frente a un equipo del Federal A.

En la Primera B y la Primera C —la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino— también habrá promociones tanto para ascender como para descender, además de los ascensos y descensos directos que ya existen en cada división.

Cómo se jugaban las promociones y los duelos históricos que dejó el formato

Las promociones, que estuvieron vigentes entre 1999/2000 y 2011/2012, se disputaban en series de ida y vuelta. El primer partido se jugaba en la cancha del equipo que buscaba el ascenso y la revancha en la del que peleaba por quedarse en la categoría. Este último tenía la ventaja de definir de local y, en caso de empate en el resultado global, mantenía la categoría.

Aquella etapa dejó enfrentamientos inolvidables: Racing le ganó la promoción a Belgrano en la temporada 2007/08, San Lorenzo hizo lo propio ante Instituto en 2011/12 y River perdió la categoría frente a Belgrano en 2010/11. Ahora, tras 15 años, el formato regresa para definir el futuro de los equipos del Ascenso. (TN)