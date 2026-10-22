Messi recordó el consejo de su padre: “Seguir intentando que siempre hay una jugada más”

El excapitán de la Selección argentina Lionel Messi causó furor en su llegada a la ciudad de Oviedo en España, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026 por promover valores como el respeto a través del fútbol; en la previa recordó cómo Jorge, su padre, esperó esta distinción: "Él estaba muy ilusionado con este premio".

Además, reveló el consejo que siempre le dio Jorge desde muy chico y que implementó en toda su carrera: “Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo fuera en un partido o entrenamiento, nunca dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”.

En una entrevista con la Agencia EFE, el astro rosarino, con unas emotivas palabras, brindó detalles de cómo su progenitor le insistió para que se tomara el tiempo de acudir a la cita con el premio: "Era difícil venir por los partidos que tenía, pero insistía para que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha; él estaba muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté".

Además, definió el significado que tiene Barcelona para él: “Es difícil resumirlo en pocas palabras, hice mi vida en la ciudad como en el club, viví muchas cosas, mis hijos nacieron ahí, tengo mucho cariño y es muy importante para mí”.

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“Fue un privilegio compartir tantos años con ellos y con muchos más, nos tocó la suerte de haber ganado todo, pero también de la manera que lo hicimos, de cómo disfrutamos de ganar, de jugar y conseguir cosas importantes, sobre todo el día a día”, así caracterizó cómo fue compartir equipo con Puyol, Iniesta y Xavi.

A su vez, fue consultado por la consagración de la Copa del Mundo en Doha, Qatar en 2022: “Quedó grabada la imagen donde le digo a mi familia que ‘ya estaba’, era lo único que me faltaba, tuve la suerte de conquistar todos los títulos con Barcelona, el mundial era culminar toda la carrera y cerrar con eso fue más que un sueño”.

Messi tuvo que, con mucha dificultad, elegir dos goles con los que se queda en su carrera: “Supongo que con la Selección en la final del mundial, por el significado, por el momento, por el partido y del Barça también una final de Champions, algún derby, partido especial, es difícil elegir dos”.

Por otra parte, afirmó que cuando estuvo en la categoría de Barcelona B, al estar tan cerca y entrenar con el primer equipo fue "uno de los momentos" en los que supo que iba a ser futbolista profesional, a pesar de que desde muy chico tuvo "la idea de serlo" porque siempre le "gustó": “Sabía que iba a tener mi oportunidad porque lo veía, empezaba a ir con el primer equipo, ese momento fue decisivo”.

Para finalizar describió cómo le gustaría ser recordado por las personas: "Que la gente recuerde que fui un deportista que siempre luchó por los objetivos, por mis sueños, no siempre se me dio, pero nunca dejé de intentarlo”.

Agencia NA