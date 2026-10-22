Furor en Oviedo por la llegada de Lionel Messi para recibir una distinción

"Lio" ya posó para la foto de la fundación. Foto: @mundodeportivo.

Este viernes Lionel Messi recibirá en España el premio Princesa de Asturias a la trayectoria deportiva, un galardón que ganó en junio pasado pero que se entregará mañana.

La llegada del excapitán de la Selección Argentina a la ciudad de Oviedo, capital asturiana, desató la pasión de cientos de personas que quisieron verlo de cerca. A lo cual, el actual jugador de Inter Miami respondió con su habitual cariño.

Messi ganó el premio en la categoría Deportes y se lo entregarán por la trayectoria pero también por su compromiso social.

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La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Campoamor. El acto estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. El futbolista argentino recogerá personalmente el reconocimiento en una gala que podrá seguirse a través de Televisión Española y que comenzará a las 18.30 hora local (13.30 de nuestro país).

Mientras tanto y en el marco de una serie de actividades que incluye el programa de la premiación, Messi tendrá esta tarde un encuentro con alumnos de colegios y jóvenes en el Palacio de los Deportes.

El jurado le concedió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria".