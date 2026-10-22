Furor en Oviedo por la llegada de Lionel Messi para recibir una distinción
"La Pulga" recibirá el premio Princesa de Asturias.
Este viernes Lionel Messi recibirá en España el premio Princesa de Asturias a la trayectoria deportiva, un galardón que ganó en junio pasado pero que se entregará mañana.
La llegada del excapitán de la Selección Argentina a la ciudad de Oviedo, capital asturiana, desató la pasión de cientos de personas que quisieron verlo de cerca. A lo cual, el actual jugador de Inter Miami respondió con su habitual cariño.
Messi ganó el premio en la categoría Deportes y se lo entregarán por la trayectoria pero también por su compromiso social.
La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Campoamor. El acto estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. El futbolista argentino recogerá personalmente el reconocimiento en una gala que podrá seguirse a través de Televisión Española y que comenzará a las 18.30 hora local (13.30 de nuestro país).
Mientras tanto y en el marco de una serie de actividades que incluye el programa de la premiación, Messi tendrá esta tarde un encuentro con alumnos de colegios y jóvenes en el Palacio de los Deportes.
El jurado le concedió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria".