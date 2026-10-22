Franco Colapinto, a caballo antes del Gran Premio de Estados Unidos

En acción: Franco conduce las riendas de "Smoke". Fotos y video: Alpine y redes.

En el marco de algunas actividades recreativas que los pilotos de la Fórmula 1 tuvieron esta semana, en la previa al Gran Premio de Estados Unidos, el argentino Franco Colapinto llevó a cabo una visita a un rancho texano.

El Gran Premio de este fin de semana se correrá el próximo domingo a las 17 (hora de nuestro país) en el Circuito de las Américas. Mañana se llevará a cabo la primera actividad oficial con la realización de la práctica libre 1 desde las 14.30.

En las últimas horas fotos y videos circularon del piloto bonaerense de Alpine y de su compañero de equipo Pierre Gasly en la visita a un típico rancho texano, donde aprovecharon para dar unas vueltas a caballo. En el caso de Franco, a las riendas de "Smoke". Así fue el divertido momento: