El ciclismo regresará el domingo al circuito del Parque de Mayo

La recta principal del circuito del Parque de Mayo.

Pruebas a tiempo para todas las categorías incluye la programación con la que se recordará a Juan Carlos Rodicio, que se llevará a cabo el domingo venidero en el circuito del Parque de Mayo, de 750 metros de extensión.

La actividad se pondrá en marcha a las 8.30 y corresponderá a la sexta fecha del calendario 2026 de la Federación del Sud.

La organización estará a cargo del Club Ciclista Pedal Bahiense y los primeros en competir serán los adherentes y debutantes, quienes realizarán 30 minutos con embalaje final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más tarde será el turno de los master E y damas, que girarán durante 30 minutos y realizarán 2 sprints puntables.

Seguidamente los master C y D efectuarán 45 minutos con 3 embalajes, para cerrar la programación con la prueba de 75 minutos con 5 embalajes puntables para los elite, sub 23, master A y B y juveniles.

En todos los casos los embalajes otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno de ellos.

El valor de la inscripción fue fijado en 20.000 pesos para federados y 15.000 pesos para adherentes y debutantes (en ambos casos incluye seguro particular de la prueba).

Para poder participar será requerirá la presentación de la licencia 2026 (sin excepción y deberá figurar en el listado de la FACPYR al 23/10/2026).