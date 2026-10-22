El ciclismo regresará el domingo al circuito del Parque de Mayo
La sexta fecha del año se correrá desde las 8.30. Será la vuelta al tradicional circuito luego de las programaciones realizadas en el velódromo. Se recordará a Juan Carlos Rodicio.
Pruebas a tiempo para todas las categorías incluye la programación con la que se recordará a Juan Carlos Rodicio, que se llevará a cabo el domingo venidero en el circuito del Parque de Mayo, de 750 metros de extensión.
La actividad se pondrá en marcha a las 8.30 y corresponderá a la sexta fecha del calendario 2026 de la Federación del Sud.
La organización estará a cargo del Club Ciclista Pedal Bahiense y los primeros en competir serán los adherentes y debutantes, quienes realizarán 30 minutos con embalaje final.
Más tarde será el turno de los master E y damas, que girarán durante 30 minutos y realizarán 2 sprints puntables.
Seguidamente los master C y D efectuarán 45 minutos con 3 embalajes, para cerrar la programación con la prueba de 75 minutos con 5 embalajes puntables para los elite, sub 23, master A y B y juveniles.
En todos los casos los embalajes otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno de ellos.
El valor de la inscripción fue fijado en 20.000 pesos para federados y 15.000 pesos para adherentes y debutantes (en ambos casos incluye seguro particular de la prueba).
Para poder participar será requerirá la presentación de la licencia 2026 (sin excepción y deberá figurar en el listado de la FACPYR al 23/10/2026).