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Liga del Sur.

Torneo Clausura: la fecha 13 arranca el viernes con un partidazo y sigue hasta el lunes

Quedan dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Fotos: archivo-La Nueva.

La fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga el Sur pondrá en juegos puntos fundamentales en ambas categorías.

La actividad comenzará el viernes por la tarde-noche y finalizará el lunes.

Antes del inicio de la programación restarán sólo dos fechas (6 unidades) para definir la fase regular.

*En la elite

La Primera División "A" comenzará el viernes, con el duelo de punteros entre Huracán de Ingeniero White y San Francisco.

El Globo y el Santo se medirán dese las 19.30, en el sintético del Bruno Lentini.

Ambos llegan con 18 puntos y en la primera ronda del certamen igualaron 1 a 1.

La actividad continuará el domingo, con dos partidos a las 16: La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting.

Mientras que el lunes, también desde las 16, cruzarán: Villa Mitre-Libertad.

*Las tablas

Así están las posiciones:

-Clausura: 1°) Huracán y San Francisco, 18 puntos; 3°) Bella Vista, 17; 4°) Sporting, 16; 5°) Villa Mitre, 15; 6°) La Armonía, 14; 7°) Libertad, 12 y 8°) Liniers, 10.

-Acumulada: 1°) Huracán, 44 puntos; 2°) Bella Vista, 42; 3°) Villa Mitre, 34; 4°) Liniers, 33; 5°) San Francisco, 31; 6°) Libertad, 30; 7°) Sporting, 29 y 8°) La Armonía, 28.

*En el ascenso

La programación de la Primera División "B" se concentrará el sábado, con 3 encuentros, y se cerrará el domingo con el restante.

El primer día, se medirán: Tiro Federal-Dublin, Olimpo-Sansinena y Comercial-Pacífico de Bahía Blanca.

Mientras que el domingo Rosario Puerto Belgrano recibirá a Pacífico de Cabildo.

*Las tablas

Así están las posiciones:

-Clausura: 1°) Olimpo, 27 puntos; 2°) Tiro Federal, 22; 3°) Rosario, 21; 4°) Comercial, 19; 5°) Pacífico de Bahía Blanca, 15; 6°) Sansinena, 11; 7°) Pacífico de Cabildo, 9; y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Tiro Federal, 49; 2°) Rosario, 47; 3°) Comercial, 46; 4°) Olimpo, 43; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 23; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 17.

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