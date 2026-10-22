Hora, TV y formaciones: con Rojo y un montehermoseño, Estudiantes visita a Flamengo en busca de la final

Estudiantes de La Plata visitará esta noche a Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en el partido decisivo.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

En caso de igualdad en el partido, lo que dejaría la serie empatada, el vencedor se conocerá por penales.

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El que logre avanzar, se medirá ante Palmeiras, que anoche eliminó a Fluminense por penales.

*La previa

Estudiantes llega a este encuentro luego de recibir la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente aceptó su apelación, por lo que el defensor Marcos Rojo, incorporado en las últimas semanas, podrá decir presente.

Además, estará desde el arranque el montehermoseño Baltasar Rodríguez.

En su camino hacia las semis, el "Pincha" clasificó de manera agónica en la fase de grupos, mientras que en los octavos de final derrotó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

Flamengo, por su parte, ganó tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y es el gran candidato a quedarse nuevamente con el título.

En la fase de grupos, el equipo brasilero arrasó para terminar primero en su zona con 16 puntos, para luego eliminar a Cruzeiro de Brasil y a Independiente del Valle de Ecuador, con respectivos globales de 3-2 y 3-1.

El encuentro de ida entre Estudiantes y Flamengo, que se llevó a cabo en La Plata, terminó igualado sin goles.

*Probables formaciones

-Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

-Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

-Estadio: Maracaná.

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

-VAR: Antonio García (Uru).

-Hora: 21:30.

-TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.