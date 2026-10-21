Palmeiras venció a Fluminense y jugará la final de la Libertadores: ¿será contra Estudiantes?

Palmeiras se quedó con el duelo de equipo brasileños ante Fluminense y se convirtió esta noche en el primer finalista de la Copa Libertadores de América 2026.

El elenco dirigido por Abel Ferreira se impuso por penales (5 a 3), luego de perder por 1 a 0 como local, lo que dejó la serie igualada tras el 2 a 1 en la ida.

El gol en el tiempo regular lo marcó Hércules recién a los 82 minutos.

Ya en la tanda, para Palmeiras anotaron los paraguayos Mauricio Magalhaes, Gustavo Gómez y Ramón Sosa, el uruguayo Joaquín Piquerez y el brasileño Marlon Freitas, quien anotó el último y decisivo con muchísima clase.

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Mientras que para Fluminense acertaron Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana.

Además, el arquero Carlos Miguel le contuvo el envío a Nonato.

En el equipo finalista fueron titulares tres argentinos: Alexander Barboza, Agustín Giay y José Manuel López.

El rival de Palmeiras se conocerá este jueves, cuando Estudiantes de La Plata visite a Flamengo en el Maracaná desde las 21.30.

En la ida, igualaron sin goles en La Plata.

El encuentro decisivo se jugará el sábado 28 de noviembre, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.