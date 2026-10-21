LBB Bronce: Caza y Pesca sigue sumando para el ascenso y Sportivo B estiró la definición ante Pellegrini

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó como visitante a Bahiense del Norte B, 51 a 41 (2-0) y se convirtió en finalista del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, mientras que Sportivo Bahiense B venció de local a Pellegrini, 85 a 79 (1-1), y forzó tercer juego, el próximo domingo en Punta Alta.

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De esta manera, los medanenses tendrán tres posibilidades de ascenso a la LBB Plata.

La primera será en la final de este segundo tramo ante el ganador de Pellegrini-Sportivo B, en caso de perder jugará la final extra contra el mismo rival (por haber ganado el primer tramo), y de ceder nuevamente enfrentará en la promoción al penúltimo de la LBB Plata.

Bahiense B 41, Caza y Pesca 51

Caza y Pesca sumó la octava victoria consecutiva, derrotó a Bahiense del Norte B, 51 a 41, y se metió en la final del segundo tramo.

El equipo del partido de Villarino definitivamente se sintió cómodo ante el tricolor después de perder en el primer enfrentamiento entre ambos, superándolo en los cinco siguientes contabilizando ambos tramos.

En esta oportunidad le alcanzó sumando la menor puntuación de los 29 partidos que ganó y su rival se despidió del torneo con su ofensiva más baja de la temporada.

Una de sus figuras resultó Juan Cruz Redivo, con 18 puntos, a pesar de no anotar de tres puntos (0-4) y sumando 7-11 en dobles y 4-4 en libres, más 13 rebotes.

En la pintura, Herman Banegas impuso su presencia, con 12 rebotes, mientras que Nicolás Sánchez aportó 12 unidades (6-9 en dobles), 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

Bahiense terminó con 3-31 en triples, 15-31 en dobles y 2-6 en libres, sin llegar a doble dígito en los tres primeros cuartos: 6, 9 y 8.

Bahiense del Norte B (41): F. Sureda (2), M. Moretti, J.C. Dauphin (4), C. Brugniere, M. Fernández, fi; F. Pérez (8), C. Massa (6), L. La Bella (6), G. Di Stéfano (11), L.Peratta (4), A. Tavella y D. Faure. DT: Santiago Cappa.

Caza y Pesca (51): A. Solomon (4), N. Sánchez (12), F. Perrín (4), J.C. Redivo (18), H. Banegas (4), fi; B. Bobb, T. Martz (3) y B. López (6). DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Bahiense, 6-11; 15-22 y 23-37.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Alberto Arlenghi.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Caza y Pesca, 2-0.

Sportivo B 85, Pellegrini 79

Sportivo Bahiense B le cortó una racha de cinco victorias a Pellegrini, venciendo 85 a 79, empatando la serie y forzando una definición el domingo en el Daniel Rubio.

El equipo bahiense tuvo un primer tiempo de alto vuelo (54-35), producto de 8-12 en triples, 10-18 en dobles y 10-16 en libres, con Yoel Asnaghi liderando (20 puntos), más el trabajo de Lucas Santarelli, Francisco Arizcuren y Joaquín Abad.

Justamente el juvenil Abad terminó siendo la figura del partido, completando 26 puntos (2-4 en triples, 5-6 en dobles y 10-11 en libres), más 5 rebotes y 3 asistencias.

Pellegrini tuvo un buen comienzo de complemento, básicamente con los tiros a distancia de Iván Gómez Lepez (3-4 en triples), más el aporte de Andrés Almirón, llegando a recortar a 5 en dos oportunidades (la primera con parcial de 18-4), aunque había otorgado demasiadas ventajas.

Y Sportivo cuando se sintió asfixiado por la visita tuvo el oxígeno suficiente que llegó desde el banco, infló el pecho y ahora sueña con pasar a la final.

Sportivo B (85): F. Galassi (2), L. Temporelli (2), M. Pristupa (5), Y. Asnaghi (22), L. Santarelli (16), fi; F. Arizcuren (10), J. Abad (26), E. Folco (2), J. Labarere y M. Escobar. DT: Joaquín Tuero.

Pellegrini (79): J.I. Castro (5), A. Bianco (6), L. Cataffi, Agustín Godeas (4), Andrés Almirón (19), fi; F. Starc (7), I. Gómez Lepez (16), M. Barrera (8), G. Chaves (10) y N. Themtham (4). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Sportivo B, 25-19; 54-35 y 68-59.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joaquín Binsou.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: 1-1.