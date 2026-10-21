“En el pueblo, Diego era uno más”: Maradona, los recuerdos de Marisol y un documental que llega a La Plata

El paso de Diego Armando Maradona por Marisol, durante el verano de 1992, es el eje de "Yo jugué con Dios", el documental del realizador bahiense Raúl Papalardo que se presentará el próximo viernes 30 de este mes en La Plata.

La película recupera una etapa particular de la vida del astro argentino, cuando encontró en esta localidad costera un espacio para descansar lejos de la exposición habitual. Allí, según reconstruye el relato, Maradona era visto desde una perspectiva cercana y cotidiana, al punto de que en el pueblo “Diego era uno más”.

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El documental también repasa los tres partidos a beneficio que el exfutbolista disputó en la región durante aquella temporada estival, una experiencia que dejó recuerdos entre quienes tuvieron la oportunidad de verlo de cerca.

A través de testimonios y memorias de aquella época, "Yo jugué con Dios" propone recuperar una historia que une la figura de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino con la vida de las comunidades que lo recibieron.

La presentación en La Plata será una oportunidad para volver sobre aquellos días de 1992 y conocer una faceta menos difundida de Maradona, marcada por el descanso, el contacto con la gente y su paso por la región.