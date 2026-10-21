Boca tiene rival: jugará ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro cumplió con la lógica, hizo valer la goleada 3-0 obtenida en Brasil y, pese a la derrota 2-0 en su visita a Montevideo City Torque, se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, donde se verá las caras con Boca.

El equipo de Eduardo Domínguez, que tuvo entre los titulares al argentino Tomás Cuello, cedió el control del juego pero no sufrió grandes sobresaltos en el Estadio Centenario hasta el final del encuentro, cuando Kevin Silva y Gary Kagelmacher convirtieron para los uruguayos y le pusieron suspenso a la semifinal.

La mala noticia para el Barba fue la expulsión por doble amonestación del ecuatoriano Alan Franco, quien se pederá la final ante el Xeneize.

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Actualmente en la sexta posición del Brasileirao, el Galo transita un buen presente y con la derrota de esta noche volvió a perder luego de haber hilvanado seis victorias y tres empates de forma consecutiva.

Atlético Mineiro buscará revancha de lo ocurrido en 2025, cuando bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli perdió por penales la final frente a Lanús en Asunción, y levantar por primera vez en su historia la Copa Sudamericana.