Se viene el Torneo de Atletismo Bahiense en Las Tres Villas

La pista de atletismo del complejo municipal Las Tres Villas será escenario, el sábado 31 de este mes, de una nueva edición del Torneo de Atletismo Bahiense, que convocará a deportistas de distintas edades en una jornada que incluirá pruebas de velocidad, mediofondo, saltos y lanzamientos.

El certamen comenzará a las 16 y se extenderá hasta pasadas las 18, con participación de las categorías U12, U14, U16, U18, Mayores y Máster, tanto en damas como en varones.

La competencia es organizada y fiscalizada por la Asociación Bahiense de Atletismo, con la colaboración de Búsqueda y Rescate Bahía Blanca y el control del Círculo de Jueces de Atletismo.

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La actividad se pondrá en marcha a las 16 con los 100 metros con vallas para Mayores, en damas, y el lanzamiento de pelota de sóftbol para U12, en damas y varones.

A las 16.15 se disputarán los 150 metros de la categoría U14, mientras que entre las 16.25 y las 17 se desarrollarán las series de 200 metros para U16, U18, Mayores y Máster. En simultáneo, se realizarán las pruebas de salto en alto y lanzamiento de jabalina.

El cronograma continuará a las 17.10 con los 60 metros para U12. Quince minutos después será el turno de los 1.200 metros de U14, el salto en largo para U12 y el lanzamiento de jabalina para U14 y U16.

A las 17.35 se correrán los 800 metros para U18, Mayores y Máster, seguidos por los 600 metros de U16, previstos para las 17.45.

El cierre de la jornada está programado para las 18, con las pruebas de 3.000 metros para las categorías Mayores y Máster, en damas y varones.

Las inscripciones anticipadas se recibirán por correo electrónico, a través de la dirección **abasecretaria@yahoo.com.ar**, hasta el jueves 29.

El arancel será de $5.000 para quienes se inscriban dentro del plazo establecido. En tanto, los atletas que realicen la inscripción el mismo día de la competencia, directamente en la pista, deberán abonar $10.000.