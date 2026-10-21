Luis Vila, desde Entre Ríos: “Estamos motivados, y más nos motiva tener que enfrentar a Olimpo”

Después de completar su segundo ciclo como futbolista de Olimpo, el 2025 fue un año agitado para el centrodelantero Luis Alfredo Vila: jugó unos meses en Civitanovese de Italia y desembarcó en Bolivia para romper redes en el Real Oruro en la parte final de una temporada corta pero productiva para su curriculum y su álbum de de goles.

A principio de 2026, sin equipo más allá de las ofertas recibidas, y sin la posibilidad de reinsertarse en el aurinegro pese a que lo intentó, regresó al club de su ciudad natal, donde todo empezó: Automoto de Tornquist, sin saber que el destino del fútbol lo iba a sorprender más que la vida misma.

“Desde que me fui, es la primera vez que voy a enfrentar a Olimpo”, resaltó el 9 de Gimnasia de Concepción del Uruguay en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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El conjunto olimpiense, tras quedar eliminado en la semi por el primer ascenso en Formosa, cayó a los octavos de final de la Reválida del Federal A, y por puestos clasificatorios, debe enfrentar, con ventaja deportiva en el ida y vuelta (primero allá y después en Bahía), al Lobo entrerriano, donde también compone el plantel otro ex olimpiense, Facundo Laumann.

“Cuando me incorporé a Gimnasia el equipo venía en alza después de un cambio de entrenador, repuntó en la primera fase de la Reválida y ahora pasó el ´mata-mata´ de 16 avos, lo que generó un sentido entusiasmo en el grupo y un contagio masivo en los hinchas. En el último partido de local hubo mucha gente”, sostuvo el “Tanque”, que en la única institución donde cumplió dos procesos como jugador fue en el aurinegro de Bahía: temporada 2017-2018 de Primera división y Federal A entre 2022 y 2024. En total disputó 105 encuentros y convirtió 21 goles.

Gimnasia, que supo pelear en la B Nacional hace ya casi dos décadas, culminó último en el Grupo A de la etapa clasificatoria, mejoró en la Reválida, siendo segundo en la Zona A, y superó el primer cruce ante 9 de Julio de Rafaela (4-1 en su estadio y 0-1 de visitante).

“No digo que estamos hechos porque no es así, pero haber clasificado a octavos después de un tiempo largo con el club penando con la permanencia y las malas campañas, es una inyección anímica para creernos que podemos”, indicó quien en el mens sana albiceleste disputó 10 cotejos y marcó un gol.

“Estamos con la guardia alta y motivados, pero más nos motiva tener que enfrentar a Olimpo”, deslizó, adelantando que, en caso de convertir, no festejará.

“Gimnasia viene en alza y Olimpo está golpeado, pero bueno, una victoria en casa, por cualquier resultado, sería arrancar con el pie derecho la serie”, opinó en relación al primer “chico”, el domingo a las 16 en cancha del Lobo.

“Sin haberlo enfrentado, no somos más que el rival, que cuenta con jerarquía, un gran nivel de futbolistas y un mayor recambio a la hora de la rotación. Somos un equipo corto, pero batallador y con mucho empuje”, avisó el 9 tornquistense.

--¿Quéres decir que la obligación es de Olimpo?

--Tal cual. Y que no juegue Braian (Guille, expulsado por un codazo en el duelo contra el Santo formoseño) es un aliciente, aunque debemos pensar que tienen como reemplazarlo. Vi algunos partidos de Olimpo sin él y no dejó de ser un rival fuerte y de cuidado.

Para finalizar, lanzó un “Será un partido con muchas sensaciones encontradas”.

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