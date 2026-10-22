Unión Bahía juega su primer partido como visitante en la Liga Nacional Femenina

Las chicas tendrán otra experiencia jugando lejos de casa. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Unión Bahía inicia su primera gira, visitando a Biguá (Neuquén), desde las 21.30, en El Nido, siendo su tercera presentación por el grupo C de la Liga Nacional Femenina.

Continuando con el recorrido, el representante bahiense enfrentará mañana viernes a Independiente, el otro equipo neuquino.

Unión Bahía perdió en el debut ante Boca, 67 a 38 y se recuperó en su segunda presentación frente a Peñarol, 71 a 58.

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El equipo neuquino, por su parte, cayó en su primer partido ante Independiente, el otro neuquino, de visitante, 68 a 63 mientras que de local cayó ante Quilmes, 75-64.

Debut

Para hoy, Biguá presenta el debut de Florencia Ortiz, que jugó en Riachuelo, Gorriones y Ameghino, y proviene de Ecuador (Iccan de Macas).

Viajaron 13

La delegación partió anoche incluyendo 13 jugadoras: Agostina Leguizamón, Belén Tombesi, Isabella Roldán, Delfina Álves da Florencia, Isabel Sorzini, Amparo Althabe, Juana Montivero, Isabela Canutti, Ileana Corvalán, Anahel Maurer, Uma Di Yorio, Camila Zanotto y Victoria Martín.

La próxima presentación como local de Unión Bahía será ante Quilmes, el viernes 30.