Unión Bahía juega su primer partido como visitante en la Liga Nacional Femenina
Enfrenta a Biguá (Neuquén), desde las 21.30. Mañana, en tanto, jugará frente a Independiente, en la misma ciudad.
Unión Bahía inicia su primera gira, visitando a Biguá (Neuquén), desde las 21.30, en El Nido, siendo su tercera presentación por el grupo C de la Liga Nacional Femenina.
Continuando con el recorrido, el representante bahiense enfrentará mañana viernes a Independiente, el otro equipo neuquino.
Unión Bahía perdió en el debut ante Boca, 67 a 38 y se recuperó en su segunda presentación frente a Peñarol, 71 a 58.
El equipo neuquino, por su parte, cayó en su primer partido ante Independiente, el otro neuquino, de visitante, 68 a 63 mientras que de local cayó ante Quilmes, 75-64.
Debut
Para hoy, Biguá presenta el debut de Florencia Ortiz, que jugó en Riachuelo, Gorriones y Ameghino, y proviene de Ecuador (Iccan de Macas).
Viajaron 13
La delegación partió anoche incluyendo 13 jugadoras: Agostina Leguizamón, Belén Tombesi, Isabella Roldán, Delfina Álves da Florencia, Isabel Sorzini, Amparo Althabe, Juana Montivero, Isabela Canutti, Ileana Corvalán, Anahel Maurer, Uma Di Yorio, Camila Zanotto y Victoria Martín.
La próxima presentación como local de Unión Bahía será ante Quilmes, el viernes 30.