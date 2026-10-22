Nations Championship: previa de Los Pumas en Londres con el bahiense Joaquín Moro

Los Pumas se reunirán en Londres del lunes 26 al miércoles 28 de octubre, en una concentración de tres días que servirá para preparar el cierre del Nations Championship en territorio europeo.

Recordamos que al seleccionado argentino de rugby le queda completar los partidos correspondientes al Hemisterio Norte a partir del 6 de noviembre, cuando enfrente a Irlanda en Dublín. Luego tocará Italia (sábado 14) y Francia (sábado 21). Posteriormente se jugará en Londres, del 27 al 29 del mismo mes, la fase final.

Entre los convocados en el equipo argentino al camp estará el octavo bahiense Joaquín Moro.

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“Este camp es fundamental para nosotros como equipo ya que nos permitirá reencontrarnos tras siete semanas con todo el grupo y seguir construyendo desde donde dejamos. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”, dijo el head coach Felipe Contepomi.

Además permitirá el estreno de los nuevos miembros del staff albiceleste, Mario Ledesma y Shaun Edwards.

El Nations Championship, nueva propuesta de World Rugby, comenzó en julio pasado con los países del Hemisferio Sur ejerciendo localías. Los Pumas perdieron contra Escocia (47-38), vencieron a Gales (35-21) y cayeron contra Inglaterra (31-24). Marchan 4º en las posiciones del grupo Hemisferio Sur con 7 puntos, detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda (ambos con 15) y Australia (3º con 8).

Este es el equipo de Los Pumas convocado para el camp: