La fuerte autocrítica de Lando Norris antes del Gran Premio de Estados Unidos: “Asumo la responsabilidad de mis errores”

Lando Norris se prepara el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará en Austin, con una misión: no repetir errores y remendar lo realizado en el GP de Singapur; al tiempo que hizo una fuerte autocrítica sobre lo sucedido en la última carrera al admitir que debe tomar “mejores decisiones” mientras McLaren busca dejar atrás su enfrentamiento con su compañero de equipo Oscar Piastri.

A través del portal Motorsport, el piloto de la escudería de Woking se refirió al incidente que terminó provocando que tanto él como su compañero de equipo quedaran fuera de competencia al intentar obtener el cuarto puesto hace fines de semana atrás.

“Asumo la responsabilidad de mis errores y aprendo de ellos. Este equipo es mi motivación cada fin de semana, y mi objetivo es recompensar el arduo trabajo de todos mejorando, tomando mejores decisiones y representando al equipo de la mejor manera posible”, afirmó el británico.

Por su parte, el director del equipo, Andrea Stella, fue otros de los que opinó sobre los puntos perdidos en las últimas fechas, en Malasia y Singapur:

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“Tras una triple cita complicada, tomamos las lecciones aprendidas de nuestro rendimiento y ejecución y las ponemos en práctica. En la F1, el éxito nunca está garantizado, así que nuestra respuesta es seguir construyendo, seguir desarrollándonos y seguir avanzando juntos como un solo equipo”, subrayó. (NA).