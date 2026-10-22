Liga Nacional: los bahienses que van camino a alcanzar cifras redondas

Fausto Ruesga, en acción con Regatas Corrientes ante Olímpico. Fotos: La Liga Argentina.

Si bien el desarrollo de la Liga Nacional de Básquetbol aún no llegó a los 10 partidos de su calendario 2026-27, varios jugadores alcanzaron o están camino a lograr cifras redondas en las estadísticas oficiales.

Este jueves la competencia dio a conocer un listado con aquellos jugadores que están por alcanzar alguna marca, entre ellos tres bahienses.

Días atrás Jano Martínez (Ferro) llegó a los 100 juegos con la casaca del Verde porteño (ver video).

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Quien le seguirá los pasos en lo inemediato será Fausto Ruesga, el alero de Regatas Corrientes que está a sólo un juego de lograr las 100 presencias en la Liga Nacional. Que podría concretarse el próximo lunes en el choque ante Lanús en Buenos Aires.

Además, según informó la LNB, el jugador formado en Olimpo está a 134 puntos de alcanzar los 1.000 en la categoría y también a 14 triples de los 100.

Por otra parte Valentín Forestier (Gimnasia de Comodoro Rivadavia) podría alcanzar en algún momento de la temporada los 100 triples convertidos. Está a 16 intentos.

Mismo objetivo que podría conseguir Alejo Azpilicueta (Oberá TC) que está a 17 de los 100 en materia de tiros de 3 puntos.

Tablas históricas

A continuación un listado de los jugadores que podrían subir en el listado histórico según el rubro:

- Selem Safar (Peñarol), 16º en la tabla histórica de triples con 1.288, está a 12 de Héctor Campana (15º con 1.300)

- Nicolás Aguirre (San Lorenzo), 21º en la tabla histórica de triples con 1.179, está a 6 de Bruno Lábaque (20º con 1.185)

- Marcos Mata (San Lorenzo), 25º en la tabla histórica de triples con 1.103, está a 4 de Mario Milanesio (24º con 1.107)

- Lucas Pérez (Lucas Pérez), 30º en la tabla histórica de triples con 1104, está a 1 de Sebastián Tato Rodríguez (29º con 1.005)

- Leonel Schattmann (sin equipo), 14º en la tabla histórica de puntos con 10.184, está a 32 de Esteban De la Fuente (13º con 10.216)

- Marcos Mata (San Lorenzo), 17º en la tabla histórica de partidos con 840, está a 8 de Marcelo Milanesio (16º con 848)

- Nicolás Romano (Racing Chivilcoy), 21º en la tabla histórica de partidos con 833, está a 5 de Daniel Hure(19º con 838)

- Nicolás Aguirre (San Lorenzo), 22º en la tabla histórica de partidos con 826, está a 7 de Nicolás Romano (21º con 832)

- Sebastián Vega (Peñarol), 25º en la tabla histórica de partidos con 817, está a 3 de Juan Manuel Rivero (24º con 820)