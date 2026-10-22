"Los chicos se prepararon muy bien, vamos por todo", dijo el presidente de la Unión de Rugby del Sur

El Select 12 Sur de rugby ya empezó a jugarse este jueves con un primer capítulo que no es estrictamente deportivo pero hace a las bases organizativas y de logística de lo que será este torneo para juveniles (M17). Y que se jugará en nuestra ciudad entre este viernes y el domingo venidero.

Recordamos que participan cinco seleccionados entre ellos el de la unión anfitriona, la Unión de Rugby del Sur, que buscarán sumar la mayor cantidad de puntos para adjudicarse esta zona Sur. El mejor se medirá en una final por el ascenso ante el ganador de la zona Norte, el próximo 15 de noviembre en San Miguel de Tucumán.

El torneo se desarrollará durante las dos jornadas en la cancha de Sociedad Sportiva, en La Carrindanga.

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El presidente de la unión bahiense, Oscar Doria, habló este jueves en El Diario Deportivo para dar los detalles de la competencia organizada por la Unión Argentina de Rugby.

"Claramente, esto es para todo el rugby de nuestra unión. Es una linda oportunidad para mostrarnos, para vivir una fiesta de rugby", dijo Doria acerca del desafío de ser los locales tanto deportiva como institucionalmente.

"Damos fundamentalmente movimiento al rugby de nuestra región... Es un interesante desafío que hemos acometido", agregó.

El directivo dio detalles detalles también de la implicancia logística y del compromiso de los clubes para estar a la altura de los requerimientos de UAR.

"Desde la Unión de Rugby del Sur nosotros tenemos recursos escasos, por lo que depositamos en un club el esfuerzo. En este caso, acompaña la Unión de Rugby del Sur la Sociedad Sportiva", explicó.

Doria también destacó el potencial del plantel de Sur, que debutará este viernes 10.30 frente a Lagos del Sur y busca clasificar a la gran final.

"Los chicos se han preparado muy bien. Hemos tenido una colaboración muy importante por parte de entrenadores de juveniles de todos los clubes. Vamos por todo", afirmó.

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