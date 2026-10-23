San Lorenzo, Ateneo y Comercial van por el pase a semifinales en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Podrían definirse esta noche los tres primeros clasificados a semifinales del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", cuando se disputen las revanchas de las series de cuartos de final, que tienen con ventaja a San Lorenzo, Ateneo, Comercial y 9 de Julio.

Hoy continuarán, desde las 21, tres de las cuatro series: El Nacional (0)-San Lorenzo (1), Ateneo (1)-Altense (0) y Sportivo Bahiense (0)-Comercial (1).

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En tanto, el lunes completarán Argentino (0)-9 de Julio (1), postergado a raíz de la ausencia del entrenador Julián Turcato, afectado a la Liga Nacional Femenina con Unión Bahía.

Permanencia

También se disputa esta noche, a la misma hora, el segundo partido de la serie permanencia entre Espora (1) y La Falda (0), en Punta Alta.

El Nacional (0)-San Lorenzo (1)

San Lorenzo (1º) acumula 11 victorias en las 12 presentaciones del segundo tramo.

El Nacional (8º), por su parte, ganó un partido (play-in ante Velocidad) en sus últimos seis juegos.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Joaquín⁩ Irrazábal.

Novedades: los locales están completos, sumándose Mateo Cruglak, ausente el partido anterior por un viaje familiar.

Mientras que en la visita debuta Mauro Zalguizuri, quien entró al equipo haciendo uso de la opción de recambio por lesión que demande una recuperación de 90 días. Ocupa el lugar de Nahuel Diez. También está recuperado Matías Martínez. El que sigue afuera es Simón Seewald.

Historial

Ganó San Lorenzo: 74-66 Visita

Ganó San Lorenzo: 81-74 Local

Ganó San Lorenzo: 74-60 Local

Ateneo (1)-Altense (0)

La curiosidad de la serie entre Altense (2º) y Ateneo (7º) es que se ganaron de visitantes a lo largo de la temporada, tendencia que, de mantenerse, le daría hoy mismo la clasificación a semifinales al equipo que conduce Alexis Amarfil.

Es definitivamente una serie sumamente pareja, lo cual queda reflejado en los dos finales con diferencia de un punto y el restante partido que necesitó de un suplementario.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Leandro Bressan.

Novedades: los dos equipos están con toda su dotación completa.

Historial

Ganó Altense: 67-66 Visita

Ganó Ateneo: 75-65 (61-61) Visita

Ganó Ateneo: 58 a 57 Visita

Sportivo (0)-Comercial (1)

Otra vez cruzando en playoffs (esta vez en cuartos, a diferencia del primer tramo que fue en semifinales), Sportivo (5º) y Comercial (4º) saben lo que es ganarse de local y visitante.

De las seis oportunidades que cruzaron en la temporada, en la última se estableció la diferencia más amplia: +23 a favor del portuario.

No obstante, lejos está de considerarse ese resultado como definitivo para el futuro de la serie.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: los dos tienen plantel completo.

Historial

Ganó Sportivo: 66-59 Local

Ganó Sportivo: 75-73 Visita

Ganó Comercial: 81-69 Visita

Ganó Sportivo: 76-58 Visita

Ganó Sportivo: 75-65 Local

Ganó Comercial: 84-61 Local

Espora (1)-La Falda (0)

Espora (1) y La Falda (0) disputan el segundo juego de la serie por la permanencia -al mejor de cinco- en el José Galié de Punta Alta.

Las únicas tres victorias de Espora en la temporada (en 25 partidos) las logró justamente ante La Falda, equipo que acumula 11 derrotas en fila, tras la victoria en el inicio de la segunda parte, frente a Velocidad, 78 a 61.

El perdedor de esta serie descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor disputará la promoción -al mejor de cinco- ante el segundo de la LBB Bronce.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera⁩ y Ariel Mallimaci.

Historial

Ganó Espora: 72-65 Visita

Ganó Espora: 84-66 Local

Ganó Espora: 64-54 Visita