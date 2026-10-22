Un extraordinario Estrella se aseguró el Nº1, una fecha antes del final de la fase regular de la LBB Oro

Elegante definición de Santiago Quiroga, ante la mirada de Diel y Depaoli. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

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Una fecha antes de la finalización de la fase regular y con récord de 17 victorias y solo 4 derrotas, Estrella se aseguró esta noche el Nº1 de la fase regular, al vencer cómodamente a Napostá, 81 a 64, por la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El valor de esta victoria ante el escolta aún cobra mayor relevancia para el equipo del barrio San Martín, considerando que nuevamente -como en la primera parte- no tuvo a Carlos Balmaceda, uno de sus pilares, lo cual reafirma el excelente funcionamiento colectivo, por encima de las individualidades.

En el otro extremo de la tabla, Barrio Hospital superó a Independiente, 90 a 84, y condenó al viola a acompañarlo a jugar por la permanencia, inclusive, ahora, quedándose con la ventaja de localía.

El otro que festejó y mucho esta victoria y poco después la propia fue Olimpo, que le derrotó a Pacífico, 89 a 83, lo que le permitió asegurarse la categoría. Fue la primera victoria como local del aurinegro en este tramo.

En tanto, comprometió al verde a tener que ganarle a Bahiense para no depender de Liniers y Villa Mitre en la búsqueda de meterse entre los seis.

También, Bahiense del Norte superó a Villa Mitre, 73 a 68, y aún aspira a ser segundo, aunque tiene desventaja con Napostá.

Leandro N. Alem, por su parte, con un triple del venezolano Luis Herrera derrotó a Liniers, 79 a 78, y se consolidó en el octavo puesto (ya sin chances de poder ser séptimo).

El Chivo, en tanto está obligado a ganarle a Pueyrredón para no depender del resultado de Villa Mitre (ante Estrella) en su intento de meterse directamente a cuartos de final.

Mientras que Estudiantes cortó la racha de cinco derrotas, le ganó a Pueyrredón, 63 a 57, y aún puede ser noveno.

La definición

Una vez finalizada la fase regular, los seis primeros clasificarán directo a cuartos de final y habrá play-in: 7º-8 (el ganador será séptimo) y 9º-10º (el ganador jugará un partido para ser octavo, ante el perdedor de 7º-8º).

En tanto que 11º y 12º se enfrentarán en una serie por la permanencia. El perdedor descenderá directamente y el ganador tendrá la promoción frente al segundo de la LBB Plata.

Estrella 81, Napostá 64

Este equipo de Estrella no deja de sorprender, más allá de la fría estadística que no deja dudas de haber sido el mejor de la fase regular, porque esta noche, cuando su escolta, el candidato de todos tuvo para "robarle" el número 1, se plantó en su cancha y no lo dejó, venciendo 81 a 64.

Otra victoria que roza la hazaña, porque a Walter Romerniszyn le quedó un equipo corto de mayores -hoy retornó el histórico Matías Specogna que venía de jugar la Maxi Liga-, y demostró una vez más que encontró la manera para, entre todos, reemplazar lo que aportaba Carlos Balmaceda.

Hoy tuvo un inicio de altísimos porcentajes de tiros a distancia, con Tomás Peña y Alan Pan -ingresando desde el banco- con 3 de 4 cada uno, para escapar 31-18 y estirar la ventaja a 38-23.

La visita no tuvo manera de recortar, dominó el local y fue ampliando la diferencia, estableciendo 25 de máxima (63-38) y dejando a su rival en 64, su segunda puntuación más baja de la temporada (había anotado 53, con Liniers y Estudiantes).

Bautista Olivera convirtió 10 puntos (4-4 en t2 y 2-4 en t1), bajó 11 rebotes y dio 5 asistencias; Pan anotó 14 puntos (3-5 en t3), bajó 6 recobres y dio 3 asistencias; Fausto Herrera aportó 11 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes y Federico Macias fue el goleador con 16 puntos (7-9 en t2) y 6 rebotes.

A estos se sumaron Peña, sobre todo en el inicio, y Santiago Quiroga, sabiendo disimular un cuadro gripal.

En el equipo de la Avenida, Marcos Diel anotó 18 puntos (7-12 en dobles y 4-5 en t1) y bajó 11 rebotes.

Estrella (81): T. Peña (12), F. Herrera (11), S. Quiroga (8), B. Olivera (10), F. Macias (16), fi; A. Pan (14), M. Specogna (2), G. Oyarzo, E. Giusto, A. Kucan (3), M. Astradas y M. Gizzi (5). DT: Walter Romerniszyn.

Napostá (64): N. Guerrero (6), V. Carrizo (12), L. Alemañy (6), M. Diel (18), R. Heinrich (1), fi; F. Depaoli (7), P. Santiago (9), G. Andrés (5), F. Germain, B. Mastandrea, E. Piccinini y J.M. Long. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Estrella, 25-18; 43-30 y 65-42.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Bahiense del Norte 73, Villa Mitre 68

Bahiense del Norte terminó sufriendo más de lo previsto ante Villa Mitre, venciendo 73 a 68, después de llegar a sacar 18 de luz.

El equipo dirigido por Alejandro Navallo fue una máquina de anotar triples en los primeros ocho minutos del partido, con 7 de 9 (Lamonega 2-2, Muzi, 2-3, Hollender y Luengo 1-1 y Roberson, 1-2).

Los ocho de luz del primer cuarto se estiraron a 15 en la primera mitad (45-30) y 18 en el inicio del tercero. De todos modos, la visita fue creciendo y entró 11 abajo al último.

Con Javier Bollo como abanderado, la Villa metió un parcial de 16-3 y empató en 67, aunque llegó hasta ahí, porque Bahiense estuvo efectivo desde la línea y se quedó con la victoria.

Los puntos altos del local resultaron Guido Muzi, con 15 puntos y 14 rebotes; Augusto Lamonega, con 16 unidades (8-10 en t2 y 2-3 en t3), más 7 asistencias; Juan Pedro Hollender, el goleador con 19 puntos, ás 7 rebotes y Bruno Lozano, con 3-7 en tripkes y 6 rebotes.

En la visita, Bollo terminó con 21 puntos (6-13 en t2 y 9-12 en t1), más 11 rebotes.

Bahiense del Norte (73): A. Lamonega (16), B. Lozano (10), G. Muzi (15), E. Roberson (5), J.P. Hollender (19), fi; S. Luengo (3), J.C. Hoya (2), L. Ruggiero, T. Amatte (3) y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.

Villa Mitre (68): S. Alimenti (7), L. Cavero (12), F. Amigo (2), I. Alem (14), J. Bollo (21), fi; A. Blanco (9), E. Sombra, J. Jasen, L. Gómez Lepez (3) y E. Boyé. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Bahiense, 25-17; 45-30 y 62-51.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Liniers 78, L.N. Alem 79

Con un triple esquinado restando 1s02/10 que coronó una noche positiva, el venezolano Luis Herrera le dio la victoria a L.N. Alem frente a Liniers, 79 a 78.

Atacó el aro Emilio Giménez y descargó para Herrera, que cerró con ese tiro, completando 14 puntos (1-4 en t3, 5-6 en t2 y 1-1 en t1), más 7 rebotes.

El verdirrojo sumó la tercera victoria en fila, dejando atrás tres derrotas consecutivas.

El Jean-Luc Wilson fue el goleador, con 20 puntos (1-2 en t3, 6-12 en t2 y 5-8 en t1), además de 14 rebotes.

Franco Ruesga, por su parte, anotó 17 puntos (3-5 en t3, 3-6 en t2 y 2-2 en t1, Nahuel Amaya completó 14 y Emilio Giménez 12 (4-10 en t3).

En el albinegro, Nicolás Quiroga cerró con 20 puntos y 8 rebotes, mientras que Agustín Dottori sumó 22 puntos (3-5 en t3) y 5 recuperos.

Liniers (78): M. Miérez (7), A. García (12), A. Dottori (22), G. Torres (6), N. Quiroga (20), fi; G. Groppa (4), F. Lanaro, J. Marinsalta (2), T. Sabatini (3) y K. Hernández (2). DT: Mauricio Vago.

L.N. Alem (79): F. Ruesga (17), J. Wilson (20), E. Giménez (12), E. Ríos (2), L. Herrera (14), fi; N. Amaya (14), V. Scoppa y M. Santillán. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Liniers, 14-20; 33-35 y 54-57.

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Estudiantes 63, Pueyrredón 57

Estudiantes (63): S. Ruesga (10), J. Rodríguez (2), L. Delgado (11), J. Mitoire (15), A. González (2), fi; J. García (10), O. Cancellarich (3), S. Ranieri, J. Belleggia (10), y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Pueyrredón (57): F. Alfonso, N. Dulsan (7), P. Pérez Pavón, N. Renzi (5), A. Agulló (9), fi; L. Baeza (16), G. Sagasti (9), M. Echarri (9) y Gino Pisani (2). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Estudiantes, 14-10; 23-24 y 41-43.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Olimpo 89, Pacífico 83

Olimpo tuvo un tercer cuarto de alto vuelo (30-16) y completando 55 puntos en el complemento, para revertir un trámite adverso y vencer a Pacífico, 89 a 83, sumando de esta manera por segunda vez en la temporada dos victorias consecutivas, con el valor agregado que venía de superar a Villa Mitre, en suplementario y de visitante.

De esta manera, el aurinegro se aseguró la permanencia en la categoría y se potencia de cara al play-in, que hoy -a una fecha del final- lo estaría disputando con ventaja ante Estudiantes.

Entre Tomás Del Sol (30) y Alejo Marroni (20) combinaron el 56% de los puntos del aurinegro y fueron los únicos en doble dígito. El primero, con 4-9 en triples, 4-4 en dobles y 10-13 en libres y Marroni con 9-12 en doble, en su mejor apartado de tiro.

En tanto, el brasileño Alex Manica completó 9 puntos y 10 rebotes, mientras que Gaspar Mariezcurrena colaboró con 9 unidades y 6 rebotes.

En el verde, hubo 27 puntos (8-11 en dobles y 11-12 en libres) de Tomás Sagarzazu y 20 unidades (1-2 en t3, 4-7 en t2 y 9-11 en t1) de Branco Salvatori.

Olimpo (89): T. Del Sol (30), A. Marroni (20), G. Mariezcurrena (9), A. Bodach (2), A. Manica (9), fi; A. Marino (7), A. Diel (9), A. Cortés y S. Kucan (3). DT: Ezequiel Zani.

Pacífico (83): B. Salvatori (20), T. Bruni (15), V. Cortés (11), J. Larrandart (8), Genaro Pisani (2), fi; T. Sagarzazu (27), F. Mattioli y G. Lucas. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Olimpo, 15-22; 34-39 y 64-55.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y⁩ Joel Schernenco.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Independiente 84, Barrio Hospital 90

Un partido clave en la zona baja protagonizaron Independiente y Barrio Hospital, que se verán seguido las caras tras la victoria visitante, 90 a 84, que condenó al viola a jugar la serie permanencia (al mejor de cinco) y a quien superó en las posiciones, por lo tanto a igualdad de resultados en la última fecha se mantendrá Barrio 11º e Independiente 12º.

El equipo que orienta Claudio Queti tuvo como principal exponente a José Luis Martínez, con 29 puntos (2-4 en t3, 7-12 en t2 y 9-11 en t1), más 7 rebotes.

También aportaron los experimentados Luciano Fortelli, con 2-5 en t3, 2-2 en t2 y 4-7 en t1, más 9 asistencias, y Franco Ferrari, autor de 6-8 en t2 y 4-6 en t1, más 8 rebotes.

Independiente (84): J.P. Morán (5), J. Ripoll (17), B. Jiménez (6), M. Zonza (22), A. Ríos (8), fi; M. Ponzoni (8), F. Slonimsqui (12), F. Bonino (4) M. Schmir (2). DT: Javier Musumeci.

Barrio Hospital (90): L. Fortelli (14), F. Anaya (5), E. Benedetti (11), J.L. Martínez (29), F. Ferrari (16), fi; N. Cámara (8), A. Andreanelli, J. Godio (7). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Independiente, 20-20; 38-42 y 59-57.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Juan Agustín Matías.⁩

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

La última

La undécima y última fecha contendrá los partidos Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y L.N. Alem-Independiente.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (17PG-4PP) 28 puntos

2º) Napostá (15-6), 26

3º) Bahiense (14-7), 26

4º) Pueyrredón (12-9), 24,5

5º) Pacífico (11-10), 24

6º) Liniers (11-10), 24

7º) Villa Mitre (11-10), 23,5

8º) L.N. Alem (9-12), 22,5

9º) Olimpo (8-13), 21,5

10º) Estudiantes (9-12), 21,5

11º) Barrio Hospital (5-16), 19

12º) Independiente (4-17), 18,5