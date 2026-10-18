Lista de honor: los argentinos que fueron medallistas olímpicos juveniles y absolutos

Marcos Eliçagaray y Lucio Cinti junto a Moneta en Buenos Aires 2018. Fotos: COA y archivo-La Nueva.

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Existe una lista de 228 atletas que cuentan con el honor de ser medallistas tanto de los Juegos Olímpicos de la Juventud como de los Juegos Olímpicos; es decir, de la versión juvenil y la absoluta.

Y dentro de ese registro histórico, sobresale un puñado de argentinos que repitieron el podio glorioso y que bien vale repasar a dos semanas del inicio de Dakar 2026.

Se trata de 13 privilegiados —todos de deportes de equipo— que ganaron medallas en Singapur 2010, Nanjing 2014 o Buenos Aires 2018 y más tarde, repitieron siendo adultos.

He ahí entonces uno de los datos salientes: ningún atleta nacional alcanzó el doble logro en una competencia individual. Claro, desde la creación de los Juegos de la Juventud, argentina tuvo apenas cuatro medallistas olímpicos absolutos (Sebastián Crismanich, Juan Martín de Potro dos veces, Paula Pareto y José "Maligno" Torres).

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Del total, siete pertenecen al hockey femenino, cuatro al rugby seven masculino y los restantes dos, al vóleibol masculino.

Dentro de Las Leonas, se encuentran Eugenia Trinchinetti, Sofía Toccalino, Agustina Albertario, Cristina Cosentino, Florencia Habif, Julieta Jankunas y Micaela Retegui. Con más o menos protagonismo, todas fueron primero Leoncitas; pero con una particularidad: salvo Albertario y Habif, el resto jugó la versión 5 vs. 5 siendo juvenil (se incorporó en 2014).

Eugenia Trinchinetti: Bronce en Nanjing 2014 / plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024

Sofía Toccalino: bronce en Nanjing 2014 / plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024

Agustina Albertario: plata en Singapur 2010 / plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024

Cristina Cosentino: bronce en Nanjing 2014 / bronce en París 2024

Florencia Habif: plata en Singapur 2010 / plata en Londres 2012

Julieta Jankunas: bronce en Nanjing 2014 / plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024

Micaela Retegui: bronce en Nanjing 2014 / plata en Tokio 2020

Los cuatro integrantes de Los Pumas que se anotaron en semejante apartado son Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Ignacio Mendy y Marcos Moneta.

Bazán Vélez fue subcampeón olímpio juvenil en Nanjing, mientras que los restantes ganaron el oro en Buenos Aires 2018 antes se subirse al podio en Tokio 2020.

Lautaro Bazán Vélez: plata en Nanjing 2014 / bronce en Tokio 2020

Lucio Cinti: oro en Buenos Aires 2018 / bronce en Tokio 2020

Ignacio Mendy: oro en Buenos Aires 2018 / bronce en Tokio 2020

Marcos Moneta: oro en Buenos Aires 2018 / bronce en Tokio 2020

Finalmente, los jugadores de vóleibol Nicolás Méndez y Ezequiel Palacios repitieron podio en Singapur 2010 y Tokio 2020.

Nicolás Méndez: plata en Singapur 2010 / bronce en Tokio 2020

Ezequiel Palacios: plata en Singapur 2010 / bronce en Tokio 2020

Naturalmente, en el listado grande sobresalen varios deportistas que alcanzaron la fama mundial.

El caso más emblemático es el del atleta estadounidense Noah Lyles, oro en Nanjing 2014 (200 metros), bronce en Tokio 2020 (200 metros) y doble medallista en París 2024 (oro en los 100 y bronce en los 200).

También, la santalucense Julien Alfred, que fue plata en Buenos Aires 2018 y luego se quedó con el oro en los 100 metros llanos y la plata en los 200 de París 2024.

Además, el tenista ruso Andrey Rublev fue plata (dobles) y bronce (single) en Nankín 2014, y oro (dobles mixto) en Tokio 2020, por citar los más relevantes.

En tanto, la natación se roba gran parte de la lista, destacándose las australianas Emma McKeon (seis medallas en Singapur 2010 y 14 entre Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) y Kaylee McKeown (cuatro en Buenos Aires 2018 y otras nueve entre Tokio 2020 y París 2024).

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)