La Policía Federal desmanteló una banda que vendía drogas en Córdoba y Santa Fe

En el marco del Operativo de Saturación Interprovincial Córdoba – Santa Fe” llevado adelante por las fuerzas federales para combatir los delitos, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló una organización narcocriminal que operaba en el límite provincial entre Santa Fe y Córdoba.

La causa se inició cuando efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Francisco detectaron que en la localidad de Frontera, provincia de Santa Fe, se estarían perpetrando maniobras vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Con el aval de la Fiscalía Regional de la Quinta Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, a cargo del Dr. Carlos Vottero, los uniformados profundizaron las pesquisas y establecieron la existencia de una banda conformada por una familia, la cual se dedicaba a la provisión y fraccionamiento de la droga.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Penal de 1° Instancia de Rafaela a cargo del Dr. Gustavo Javier Bumaguin ordenó la ejecución de un allanamiento sobre un domicilio relacionado con los implicados.

En consecuencia, los policías ingresaron al lugar y detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Asimismo, secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, tres dispositivos telefónicos de alta gama, dinero en efectivo y documentación.