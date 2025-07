Piden medidas de seguridad en el ingreso a la ciudad

Tras el trágico accidente ocurrido el pasado viernes 25 de abril, en la intersección de Colón y Río Bermejo, donde perdió la vida un joven puntaltense, una vecina, allegada a la víctima, hizo uso de la banca abierta en el Concejo Deliberante para solicitar que se adopten medidas de seguridad en ese sector de ingreso a la ciudad.

Se recuerda que el hecho, registrado después de las 18, se produjo entre un Toyota Corolla, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Punta Alta, y un colectivo de la línea 319 El Villarino, que viajaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor, Gabriel Hernando (29), recibió heridas y fue hospitalizado, mientras su acompañante, Francisco Jeremías Díaz (20), quien lamentablemente perdió la vida en el acto.

Por esta tragedia y preocupada por la situación y otros accidentes ocurridos en el mismo lugar, la vecina Adriana Damiano de Amagliani expuso frente a los integrantes de los partidos políticos que conforman el CD y dijo que “Jeremías era muy amigo de sus hijos y un sobrino de corazón para ella. Ahora que nos tocó de cerca, todos los conocidos y familiares nos dimos cuenta de la cantidad de accidentes que se producen en ese sector”.

“Precisamente presenté esta problemática: la cantidad de colisiones de tránsito que se registran en el tramo de la ruta 229, desde la necrópolis local hasta la calle Río Bermejo. La mayoría de los accidentes se producen cuando los vehículos van a ingresar a la zona urbana porque viene otro automóvil de atrás o de frente”, señaló la frentista.

Y agregó: “Lo peor de esto es la cantidad de personas que han fallecido en esos accidentes. El año pasado, por ejemplo, hubo unas 18 colisiones (hasta el mes de septiembre), muchos con fallecidos y en este 2025, una nueva víctima”.

“Muchos concejales me decían que por ser una ruta nacional estaban como impedidos de hacer algo. Pero los vecinos estamos planteando que es una ruta que está justamente ubicada en una zona urbana, donde hay viviendas que solo se separan por una vereda, por donde transitan peatones, hay niños. Hay que hacer algo”, mencionó.

En tal sentido, expresó que se plantearon diferentes propuestas para que luego analicen cuál puede llegar a ser factible, como la colocación de semáforos, radares, reductores de velocidad o “la construcción de al menos una dársena, como la ubicada en el ingreso al Hospital Naval Puerto Belgrano, donde el vehículo queda de manera perpendicular a la ruta, con lo cual existe la facilidad de mirar hacia ambos lados”.

“Después se propuso mayor control policial o de personal de tránsito”, indicó.

La vecina expuso que todos los bloques “me agradecieron y me dieron una respuesta. La mayoría planteó la necesidad de radares. Realmente quedé conforme. Con varios de ellos pudo hablar y me dijeron que me quedara tranquila porque van a tratar el tema. Noté compromiso. Esperamos que realmente se comprometan”.